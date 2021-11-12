Трудовая инспекция в Петербурге на месяц продлила возможность работодателей не отстранять непривитых сотрудников

Государственная инспекция труда в Петербурге уточнила сроки, в которые работодатели могут применить санкции к работникам, отказывающимся сделать прививку от COVID-19. Разъяснение 12 ноября опубликовано на сайте ведомства.
По мнению инспекции, в сферах, которые перечислены в октябрьском постановлении Роспотребнадзора (общепит, услуги, розница, госпредприятия), час «икс» наступает 15 декабря, когда заканчивается срок для второй прививки.
«Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации может быть оформлено с 15.12.2021 в случае, если работником в указанную дату не представлены сертификат о вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к такой вакцинации», — заявили в ГИТ. Ранее в ведомстве считали, что отстранять можно уже с 15 ноября — тех, кто не отчитается о первом компоненте.
А вот работники промышленности, строительства, транспорта, студенты-практиканты, а также люди старше 60 лет и обладатели хронических заболеваний, которые недавно пополнили перечень, могут остаться без зарплаты с 15 января.
«Лицам, установленным пунктом 1.3 постановления, отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации может быть оформлено с 15.01.2022», — сообщает Трудовая инспекция.