Трудовая инспекция в Петербурге на месяц продлила возможность работодателей не отстранять непривитых сотрудников

Государственная инспекция труда в Петербурге уточнила сроки, в которые работодатели могут применить санкции к работникам, отказывающимся сделать прививку от COVID-19. Разъяснение 12 ноября опубликовано на сайте ведомства.



По мнению инспекции, в сферах, которые перечислены в октябрьском постановлении Роспотребнадзора (общепит, услуги, розница, госпредприятия), час «икс» наступает 15 декабря, когда заканчивается срок для второй прививки.



«Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации может быть оформлено с 15.12.2021 в случае, если работником в указанную дату не представлены сертификат о вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к такой вакцинации», — заявили в ГИТ. Ранее в ведомстве считали, что отстранять можно уже с 15 ноября — тех, кто не отчитается о первом компоненте.

