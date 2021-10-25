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Трудовая инспекция рассказала петербургским работодателям, как отстранять от работы непривитых сотрудников

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С 15 ноября у петербургских работодателей появится возможность отстранять от работы сотрудников за отказ сделать прививку от COVID-19. Правовым основанием является постановление главного санитарного врача города, которое предписывает представителям ряда сфер вакцинировать 80 % от штата, сообщила 25 октября в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Петербурге Марина Андреева.

Перечисленным в постановлении отраслям необходимо провести вакцинацию до 15 ноября первым компонентом и до 15 декабря вторым, напомнила она. Требование не распространяется на тех, у кого есть медицинские противопоказания. Ответственность за исполнение возложена на руководителей предприятий, организаций и ИП.

По словам Марины Андреевой, работодателю необходимо определить перечень тех, кто подлежит вакцинации, и издать соответствующий приказ. В нем следует отразить сведения о необходимости вакцинации, сроки, порядок предоставления сертификатов и медотводов. В этом же приказе будут информировать о возможности отстранения.

«Если до 16 ноября первую вакцинацию работники не проходят, у работодателей есть основания для отстранения сотрудника без сохранения заработной платы», — резюмировала она.

Ранее Роспотребнадзор дал разъяснения, что не будет принимать переболевших в зачет 80 %. Но если показатель не будет выполнен, число носителей естественно приобретенного иммунитета и медотводов учтут при принятии решений о наложении штрафа.

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Комментарии (32)

266323875
Работодатель должен определить перечень подлежащих вакцинации? Это на основании чего? И перечень отраслей по моему определён в соответствующем законе,там 10-12 профессий и многие из них довольно специфичны
nuga
По итогам Медицинской конференции20-21 октября приняты резолюции.Лишь 3% имеет место медицина,97% это политика переформатирования мира и России.2024 год окончание ковид истерии ,начало нового дивного мира с помеченными метками оставшихся людей.На конференции было предложено гражданам организовывать местное самоуправление,раз власть нарушает все мыслимые законы и заповеди-не навреди,Обращения раскрыть итоги вакцинации по данным Госуслуг,где вакцинированные ведут дневники,получило отказ. Путин подписал один документ,который обнуляет все наццели-цифровая трансформация РФ.В прежних наццелях по здоровью было сбережение населения,а не его принудвакцинация.,теперь цифровая метка каждого.Даже КС выступал против присвоения кодов человеку.
VKuser122709305
"у работодателей есть основания для отстранения сотрудника без сохранения заработной платы» - а чего же эта "заместитель" не указала на каком законном основании, кроме её фантазии, работодатель это может сделать. Ещё одна чиновница продемонстрировала свою никчемность и некомпетентность.
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