Трудовая инспекция рассказала петербургским работодателям, как отстранять от работы непривитых сотрудников

С 15 ноября у петербургских работодателей появится возможность отстранять от работы сотрудников за отказ сделать прививку от COVID-19. Правовым основанием является постановление главного санитарного врача города, которое предписывает представителям ряда сфер вакцинировать
Перечисленным в постановлении отраслям необходимо провести вакцинацию до 15 ноября первым компонентом и до 15 декабря вторым, напомнила она. Требование не распространяется на тех, у кого есть медицинские противопоказания. Ответственность за исполнение возложена на руководителей предприятий, организаций и ИП.
По словам Марины Андреевой, работодателю необходимо определить перечень тех, кто подлежит вакцинации, и издать соответствующий приказ. В нем следует отразить сведения о необходимости вакцинации, сроки, порядок предоставления сертификатов и медотводов. В этом же приказе будут информировать о возможности отстранения.
«Если до 16 ноября первую вакцинацию работники не проходят, у работодателей есть основания для отстранения сотрудника без сохранения заработной платы», — резюмировала она.
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