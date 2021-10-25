Трудовая инспекция рассказала петербургским работодателям, как отстранять от работы непривитых сотрудников

С 15 ноября у петербургских работодателей появится возможность отстранять от работы сотрудников за отказ сделать прививку от COVID-19. Правовым основанием является постановление главного санитарного врача города, которое предписывает представителям ряда сфер вакцинировать 80 % от штата, сообщила 25 октября в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Петербурге Марина Андреева.



Перечисленным в постановлении отраслям необходимо провести вакцинацию до 15 ноября первым компонентом и до 15 декабря вторым, напомнила она. Требование не распространяется на тех, у кого есть медицинские противопоказания. Ответственность за исполнение возложена на руководителей предприятий, организаций и ИП.

