В Новый год — с QR-кодами. Что Беглов ответил петербуржцам о ковиде и вакцинации

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Губернатор Петербурга Александр Беглов выступил перед горожанами в новом формате. 13 ноября на странице губернатора во «ВКонтакте» прошел эфир, в рамках которого глава города обещал ответить на «самые актуальные и острые вопросы».

Правда, губернатор больше выступил в роли модератора, произнеся вступительное и заключительное слово, а рассказывать «о QR-кодах и в целом о ситуации с ковидом в Петербурге» предоставил подчиненным: культурному вице-губернатору Борису Пиотровскому, цифровому вице-губернатору Станиславу Казарину, замглавы комздрава Андрею Саране и замглавы комитета по промышленной политике Александру Ситову, а также главному врачу Больницы святого Георгия Валерию Стрижелецкому.



«Фонтанка» публикует главное и задает вопросы, которые пока остались без ответа.

Почему власти вынуждены вводить обязательную вакцинацию против COVID-19?

По словам Александра Беглова, отказывающиеся прививаться от COVID-19 ведут себя безответственно, так как забирают койки у других больных: диабетиков, сердечников и так далее. При этом городские власти не могут ввести больше коронавирусных коек. Это недешевое удовольствие (ковидная койка в новом стационаре стоит 11 млн рублей). Эти деньги придется забирать у школ и детских садов. Но даже если построить новые больницы — неясно, где взять медицинские кадры.

Локдаун — это временная мера. Чтобы пандемия сошла на нет, нужен коллективный иммунитет. Но просто ждать, когда все переболеют, нельзя. «Цена слишком высока», — подчеркнул губернатор. Таким образом, из «реальных средств» борьбы с пандемией остается только вакцинация.

Правда ли, что привитые болеют легче? Покажите реальные цифры

У привитых больше шансов не заболеть и избежать тяжелой формы заболевания, и тем самым предотвратить летальный исход, заявил главный врач Больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий. В доказательство он привел данные по Петербургу за октябрь,



«Прививка хотя бы одним компонентом почти в 12 раз снижает риск заболевания в целом у взрослых. Среди граждан старше 60 лет [вероятность не заболеть] — в 8,4 раза выше», — сказал он. Через три недели после вакцины шанс не заболеть у привитых людей младше 60 лет увеличивается до 17,5 раза, а для граждан 60 лет и старше — почти в 12 раз.

Риск тяжелого течения, связанный с госпитализацией, у привитых в три раза ниже, чем у невакцинированных пациентов (в 3,2 раза у людей старше 60 лет). Если привитые всё же попадут в больницу, риск наступления летального исхода у них ниже почти в два раза, у людей старше 60 лет — в 2,4 раза.

Городские цифры подтверждаются собственными цифрами Больницы святого Георгия. «Сейчас из 100 процентов 91 процент не вакцинирован. На сегодня на ИВЛ находится 55 из 62 пациентов, и среди них ни одного вакцинированного. В целом результаты лечения у вакцинированных в 12 раз лучше, чем у непривитых», — отметил Стрижелецкий.

Какие вакцины доступны в городе? Почему нельзя записаться на «КовиВак»?



На данный момент вакцина «КовиВак» в Петербурге отсутствует, признал заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана. Вакцина на основе инактивированного вируса «очень сложна в производстве», ее делает один завод — около 1 млн доз на всю страну.

«Ожидать его прихода не рекомендуем», — резюмировал Сарана.

Дефицита по «Спутнику Лайт» уже нет, но, в соответствии с последними рекомендациями Минздрава, им получится привиться лишь у тех, кто переболел или вакцинировался ранее. Также в городе есть небольшое количество «ЭпиВака». Таким образом, самой доступной вакциной является классический «Спутник V».

Если у меня есть антитела, зачем мне прививаться?

В настоящий момент ВОЗ не определен минимальный уровень антител, который создает защиту, поэтому даже привившимся и переболевшим нужно ревакцинироваться, отметил Андрей Сарана. Клеточный иммунитет начинает работать с 4–5 дня болезни. Но при заражении штаммом «дельта» уже с 3–4 дня возникает серьезное поражение легочной ткани. «Иммунитет работает с задержкой, поэтому желательно привиться заранее, что создаст более мощный ответ», — сказал он. Для повторной или ревакцинации может быть использована любая вакцина.



Почему с QR-кодом в музеи и театры можно, а с ПЦР нет?

ПЦР не защищает человека, который с ним приходит, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский. До того, как человек пришел в музей или театр, он контактирует с людьми, в том числе в общественном транспорте, и имеет «высокий шанс заражения коронавирусом». Кроме того, ПЦР действует 72 часа, так что «человек, который сделал тест 2–3 дня назад, может уже быть заражен». А значит, есть риск заразить людей с медотводами, которые являются группой риска.

Как получить QR-код, если нет смартфона и регистрации на портале госуслуг?

С 1 ноября медицинские учреждения Петербурга при завершении вакцинации распечатывают справку с QR-кодом. Те, кто привился ранее, может получить ее в регистратуре или пункте вакцинации, заявил вице-губернатор Станислав Казарин. Такие QR-коды будут действовать так же, как с портала госуслуг.

Что грозит за подделку QR-кода или получение поддельной справки о вакцинации?

Врачам, которые за деньги выдают фиктивные справки, грозит ответственность по 290-й статье УК «Получение взятки», а клиентам — по 291-й «Дача взятки». Заказчикам фальшивых сертификатов также грозит наказание по 327 статье УК — «Подделка документов», — сказал Станислав Казарин. «По всем ним предусмотрены длительные сроки тюремного заключения и штрафы», — подчеркнул он. Вице-губернатор напомнил, что в даркнете на продажу поступила база данных тех, кто покупал фиктивные справки. Они могут быть использованы для шантажа, а если попадут в правоохранительные органы, всем участникам грозит уголовная ответственность.



Предприятиям общепита и ряда других сфер с ноября можно работать до 23:00. Можно ли сразу не выгонять клиентов?

Губернатор Александр Беглов разрешил посетителям ресторанов оставаться в заведениях еще час спустя прекращения обслуживания. «Поручаю внести необходимые изменения в методические рекомендации, которые позволят ресторанам заканчивать работу в 23:00, а гостям покидать помещения до 24 часов», — сказал он. Кроме ресторанов, с 8 ноября в 23:00 должны прекращать работу цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки.

Будут ли в Петербурге вводить новые ограничения?

Власти Петербурга не планируют вводить на Новый год дополнительных ограничений, если петербуржцы привьются, сообщил первый зампред комитета по промышленной политике Александр Ситов. Но QR-коды не отменят. «Территория, куда будет осуществляться доступ по QR-кодам, действительно будет безопасной для посещения», — сказал он.

Вице-губернатор Борис Пиотровский добавил, что при подготовке власти постараются рассредоточить людские потоки. В частности, в городе появятся два новых катка и две дополнительные площадки городской ярмарки.



Всего в комментариях к анонсу эфира на странице Александра Беглова его подписчики оставили более 700 записей. Почти столько же — в комментариях к самой трансляции. Вопросы содержатся далеко не во всех репликах. Редакция «Фонтанки» сформулировала те, которые пока остаются без ответов.

1) Можно ли ознакомиться с самим исследованием о том, как болеют вакцинированные и невакцинированные в Петербурге? Результаты с первичными данными и методологией нигде не опубликованы.

2) Будут ли в Петербурге введены QR-коды на транспорте по примеру Татарстана?

3) Как будут проверяться QR-коды в случае сбоев системы госуслуг?

4) Будут ли введены в Петербурге дополнительные ограничения, которые анонсировал Роспотребнадзор? Например, ограничение доступа к бытовым услугам — для пожилых граждан и не только?

5) Как смогут посещать музеи, театры и рестораны иностранцы, привитые незарегистрированными в России вакцинами?

6) Должен ли непривитый ИП отстранять от работы сам себя, если его сфера деятельности попадает под обязательную вакцинацию? Избежит ли он в этом случае штрафа?

7) Как работодатель должен вычислять больных хроническими заболеваниями в своем коллективе, чтобы, согласно постановлению Роспотребнадзора, обеспечить их вакцинацию?

8) Кто несет ответственность за вакцинацию студентов-практикантов, если у них нет работодателя?

9) Готовы ли власти города пресечь работу заведений, которые игнорируют ограничения, в том числе на работу в ночное время?

10) Получит ли бизнес компенсации из-за потерь в результате введения QR-кодов?

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»