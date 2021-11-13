«Мы не можем вводить новые койки». Беглов объяснил необходимость форсированной вакцинации от COVID-19

Губернатор Петербурга Александр Беглов в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте» 13 ноября рассказал, почему власти города вынуждены прибегать к мерам, ускоряющим вакцинацию против коронавируса.



По его словам, отказывающиеся прививаться от COVID-19 ведут себя безответственно, так как забирают койки у других больных. «Если количество [заболевших коронавирусом] будет расти, пострадают больные диабетом, сердечники, неврологические и другие пациенты. И главное, где мы возьмем столько медицинских специалистов? Их просто не хватит. Мы не можем вводить новые койки — это данность», — сказал губернатор.

