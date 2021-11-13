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«Мы не можем вводить новые койки». Беглов объяснил необходимость форсированной вакцинации от COVID-19

Беглов объяснил, почему в Петербурге нужно ускорить вакцинацию от коронавируса

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Губернатор Петербурга Александр Беглов в прямом эфире на своей странице во «ВКонтакте» 13 ноября рассказал, почему власти города вынуждены прибегать к мерам, ускоряющим вакцинацию против коронавируса.

По его словам, отказывающиеся прививаться от COVID-19 ведут себя безответственно, так как забирают койки у других больных. «Если количество [заболевших коронавирусом] будет расти, пострадают больные диабетом, сердечники, неврологические и другие пациенты. И главное, где мы возьмем столько медицинских специалистов? Их просто не хватит. Мы не можем вводить новые койки — это данность», — сказал губернатор.

По его словам, ковидная койка во вновь построенном стационаре стоит 11 млн рублей. «А сколько построить коек, если все будут относиться безответственно? Тогда давайте решим, из какой статьи бюджета забрать эти деньги — остановить строительство садов, школ, сэкономить на кардиохирургических или онкологических больницах или сократить объем социальной помощи», — отметил губернатор.

Локдаун — это временная мера, чтобы подготовить дополнительные койки. «Просто ограничения, даже самые жесткие, не помогут. Специалисты-эпидемиологи говорят однозначно: чтобы пандемия сошла на нет, нужен коллективный иммунитет», — заявил Беглов. Но просто ждать, когда все переболеют, тоже нельзя. «Цена слишком высока», — подчеркнул он. Таким образом, из «реальных средств» борьбы с пандемией остается только вакцинация, добавил глава города.

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Комментарии (12)

Владислав Терехин
Вакцинация принудительная проблемы не решит.
VKuser199962806
С момента вакцинации, ускоренными темпами начала расти и заболеваемость. Странно, да?
doorbal_
октябрть 2018 года.
В связи с нехваткой коечного фонда в стационарах Санкт-Петербурга прокуратура внесла представление вице-губернатору Анне Митяниной, курирующей здравоохранение и социальный сектор.
В условиях оптимизации «коечная мощность» стационаров сокращалась. С 2015 по 2017 г. коечный фонд сократился на 13% (3377 коек). При этом только с 2014 по 2016 г. число лечившихся в стационарах пациентов выросло на 7,4%. В отчете комитета за 2017 г. сообщалось: «Расчетная экономия средств, достигнутая в 2014–2017 гг., составила почти 2 млрд руб. Проводимые мероприятия позволяют улучшить условия размещения пациентов, а за счет сокращения средней длительности лечения даже увеличить число пролеченных больных».
Аналогичный процесс сокращения числа коек наблюдался в петербургских стационарах федерального подчинения.
Беглов! Уходи в отставку!
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