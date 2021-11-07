Какие ограничения в Петербурге будут действовать с 8 ноября

С понедельника, 8 ноября, кафе и рестораны, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать. Но только до 23:00. С понедельника школы Петербурга начнут работать в очном режиме.
Также до 23:00 разрешается проводить культурные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия. Но с 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижена с 75 до 40 человек.
В театры, музеи, цирки, кино, также на выставки и в дома отдыха можно будет попасть. Но только обладателям QR-кода.
Дальше — больше. С 15 ноября QR-код нужен будет в бассейнах, фитнес-центрах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря он понадобится и при посещении общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта).
С понедельника, 8 ноября, начнётся обычная рабочая неделя в Москве, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Нижегородской области, Башкирии, Крыму, Белгородской, Московской и Ленинградской областях, Ингушетии и других регионах.
Как быстрее всего вакцинироваться, не дожидаясь повсеместного введения QR-кодов, читайте в нашей инструкции.