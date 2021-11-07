Какие ограничения в Петербурге будут действовать с 8 ноября

С понедельника, 8 ноября, кафе и рестораны, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать. Но только до 23:00. С понедельника школы Петербурга начнут работать в очном режиме.



Также до 23:00 разрешается проводить культурные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия. Но с 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижена с 75 до 40 человек.

В театры, музеи, цирки, кино, также на выставки и в дома отдыха можно будет попасть. Но только обладателям QR-кода.