QR-коды прижимают: как записаться на вакцинацию в Петербурге и не сойти с ума

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Госуслуги», «Здоровье петербуржца»

В Петербурге на базе медицинских организаций развернуты 174 стационарных пункта вакцинации. В основном это поликлиники.

Полный список из 174 стационарных пунктов вакцинации в Петербурге по районам Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

В комитете по здравоохранению советуют горожанам для записи в них использовать портал «Здоровье петербуржца» gorzdrav.spb.ru. В меню на главной странице нужно выбрать пункт «Запись на вакцинацию от COVID-19», указать предпочтения по району и желаемой поликлинике, а затем выбрать удобный временной слот и, при возможности, даже вакцину.

«Госуслуги» работают аналогично. Кнопка записи — на этой странице.



Но есть неприятный нюанс — слотов для вакцинации в ближайших поликлиниках может не оказаться, а окрестные варианты перебирать можно лишь неторопливо вручную. «Фонтанке» повезло поймать места на конец октября — ноябрь.

Лайфхак: упростить поиск свободных талонов для вакцинации в Петербурге поможет интерактивная карта на сайте городского медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ). Она доступна здесь.

С помощью карты можно узнать, в каких поликлиниках есть места и на какое время. Маленькая подсказка: по мере удаления от центра шансы быстро привиться возрастают. После выбора конкретной точки идет переадресация на «Здоровье петербуржца».

«ВКонтакте»

В августе Смольный запустил мини-приложение под названием «Запись на вакцинацию» в соцсети «ВКонтакте». В нём доступна информация обо всех свободных талонах на прививку в каждом районе Петербурга. Можно распечатать анкету перед уколом и ознакомиться с противопоказаниями. Для записи на прививку надо выбрать район, учреждение и время, наименование вакцины, а затем ввести личные данные для бронирования.



Запись, к слову, идет с интервалом в несколько минут, так что в поликлинике может ждать живая очередь. Но это от способа записи не зависит.

Номер 122

Ничего не делать вручную позволяет номер 122. Операторы кол-центра сами ищут и предлагают слоты по городу и записывают желающих на прививку. Но нагрузка на чудесный номер после объявления о QR-кодах выросла в несколько раз. Приблизительное время ожидания ответа теперь даже не называется. Пока в службу набирают дополнительных операторов, для позвонивших в основном по кругу играет классика от Бетховена — «12 немецких танцев» и звучат предупреждения о том, кому показан «КовиВак» и что «лиц младше 18 лет не прививают».

Функции обратного звонка нет, но можно попробовать позвонить в выходной или ночью — работает кол-центр круглосуточно и без перерывов.

Торговый центр

Если нет времени и желания ждать и искать, то можно отправиться в один из «мобильных пунктов вакцинации». В Петербурге их около сорока. Это целая россыпь торговых центров и Финляндский вокзал с МФЦ и отделением «Почты России» в придачу. Там принимают без записи — в порядке электронной или живой очереди.



КАРТА Мобильные пункты вакцинации в Петербурге

Побочным эффектом такого решения будут очереди. В крупнейшем в городе пункте вакцинации в ТРК «Галерея» с утра десятки людей стояли только за тем, чтобы взять талончик. Но, возможно, в менее популярных и удобных пунктах ждать придется меньше.

Частные клиники

Вакцинация силами частной медицины, без драк, очередей и глюков госуслуг выглядит как неплохая альтернатива. Основной изъян — она стоит денег. Сама вакцина, конечно, бесплатная. Но обязательный осмотр врача-терапевта перед её введением придется оплатить. Разброс цен еще летом был от 1 300 до 2 700 рублей за один раз. Для любой двухкомпонентной вакцины их потребуется два.

Какие медцентры занимаются платной вакцинацией от коронавируса — читайте здесь. Но даже в июле в некоторых были очереди.

Лайфхак для тех, кто хочет вакцинироваться «ЭпиВакКороной» в Петербурге. На прививку можно записаться в медцентре Института им. Пастера. Там же бесплатно обещают определить и поствакцинальные антитела. Запись ведут здесь.



Инструкцию о том, как получить QR-код в Петербурге, смотрите в этом материале. Как получить код тем, кто болел неофициально, читайте в объяснении Смольного.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

