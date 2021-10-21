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Петербуржцы в очередях идут на рекорды вакцинации после объявления о QR-кодах

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Темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге на второй день после объявления о QR-кодах продолжают ускоряться.

«За минувшую среду, 20 октября, в городе привито первым компонентом вакцины 16 503 человека. Вместе с повторной вакцинацией выполнено 22 270 инъекций», — сообщили в комздраве 21 октября.

В первый день, 19 октября, как писала «Фонтанка», вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией было сделано 19 132 инъекции. Тогда как еще в прошлый вторник прививались по 9 488 человек в сутки.

Ажиотаж вокруг вакцинации нарастает. В крупнейшем в городе прививочном пункте в ТЦ «Галерея» утром 21 октября собрались десятки горожан. Фото очереди — здесь.

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Комментарии (8)

AndyWarhol
К новым рекордам!
Skazochny
на наши налоги шпутник по 900 рубасов закупают у контор принадлежащий чубайсу, голиковой и пр., эти деньги становятся абсолютно белыми, поэтому зарубежные вакцины не разрешат в РФ, и подведут к тому, чтобы вставляться раз в месяц.
michailPotapov
Ну и господь с ними
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