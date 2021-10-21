Петербуржцы в очередях идут на рекорды вакцинации после объявления о QR-кодах

Темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге на второй день после объявления о QR-кодах продолжают ускоряться.



«За минувшую среду, 20 октября, в городе привито первым компонентом вакцины 16 503 человека. Вместе с повторной вакцинацией выполнено 22 270 инъекций», — сообщили в комздраве 21 октября.



В первый день, 19 октября, как писала «Фонтанка», вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией было сделано 19 132 инъекции. Тогда как еще в прошлый вторник прививались по 9 488 человек в сутки.

