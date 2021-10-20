В Петербурге после объявления о QR-кодах за один день вакцинировались 19 тысяч человек

Смольный подвел итоги вакцинации за вторник — первый день после сообщения о введении QR-кодов.



«В Петербурге привились первым компонентом вакцины 13 624 человека. Вместе со вторым компонентом и повторной вакцинацией было сделано 19 132 инъекции. В прошлый вторник первым компонентом за сутки привились 9 488 человек», — сообщили в комитете по здравоохранению 20 октября.



Как писала «Фонтанка», в первый же день в Петербурге встали очереди за уколами в некоторых ТЦ, а желающие оборвали телефоны колл-центра 122 для записи. Но их ждали только немецкие танцы Бетховена.

