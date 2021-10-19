Вакцинаторы и идеальный шторм. Как QR-коды построили Петербург в очередь за прививками

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Последние полгода кампания по вакцинации в Петербурге напоминала «Укрощение строптивого». Смольный соблазнял горожан разными способами записи, сотнями тысяч доз вакцин на складах и пунктами в ТЦ, и на стадионах, а те лишь воротили нос: «Где наша лотерея с однушками и автомобилями, как в Москве?» Введение кодов в ближайшее время покажет, чего на самом деле стоили отчеты об эффективной и развитой инфраструктуре.

«Комитет по здравоохранению готов к значительному увеличению потока желающих пройти вакцинацию. Сегодня в городе на базе медицинских организаций развернуты 174 стационарных пункта вакцинации и еще 42 мобильных. Их мощности позволяют прививать не менее 30 тысяч человек в день. В последние месяцы нагрузка на эти пункты была вдвое ниже», — бравировали в комздраве.



«Мы готовы были удовлетворить спрос с самого начала проекта «Вакцинация». Ждем», — заверил «Фонтанку» руководитель городского Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов.

И вот момент истины — идеальный шторм — первый день после объявления о QR-кодах. В колл-центр номера 122 поступило втрое больше звонков от желающих записаться на вакцинацию, чем обычно. А в прививочные пункты пришли на 20–30% больше посетителей, чем раньше. Рост нагрузки ощутили в ТРК — в пункте-гиганте в «Галерее» на 1000 человек в день еще утром «смели» талончики электронной очереди. В обед можно было получить место уже только на вечер. В небольшом — в ТЦ «Родео Драйв» — люди выстроились в очередь, которая, по словам очевидцев, двигалась крайне медленно.

Люди идут в ТЦ не от хорошей жизни. Пожалуй, это самый быстрый сейчас способ вакцинироваться. Ведь четкие сроки введения ограничений не предполагают долгого ожидания. И если без массовых мероприятий с 1 ноября прожить еще можно, то с 15 ноября без QR-кода перестанут пускать в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, на выставки и церемонии торжественной регистрации брака. А с 1 декабря непривитые лишатся и радостей общепита с шопингом.



Раньше можно было быстро записаться через номер 122. Но 19 октября «Фонтанке» так и не удалось поговорить с оператором. Приблизительное время ожидания ответа теперь даже не называется. По кругу играет классика от Бетховена — «12 немецких танцев» и звучат предупреждения о том, кому показан «КовиВак» и что «лиц младше 18 лет не прививают». Пригодилась бы функция обратного звонка.



Запись звонка по номеру 122 Фонтанка.ру скачать

Запущенная на сайте МИАЦ карта для поиска свободных талонов на вакцинацию даёт возможность составить общую картину. По мере удаления от центра Петербурга шансы быстро вакцинироваться возрастают.

Например, поликлиника № 48 Московского района предупреждает, что на ближайшие два месяца осталось всего 5 дней, в которые можно записаться. В поликлинике № 39 Центрального района аналогично. В поликлинике № 30 Петроградского района система показала всего шесть талонов. Желающим разнообразия и скорости остается ехать в Стрельну или Петергоф. В Николаевской больнице, например, нашлось целых 92 свободных талона. Ближайший на 28 октября. В поликлинике № 122 — хоть на 20 октября. Относительно свободный выбор в Парголово или Сестрорецке. И это еще не все жители узнали о том, что в Петербурге ввели QR-коды и начали искать места.

