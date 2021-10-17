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Кнут и пряник вакцинации. Как Москва и Петербург стимулируют горожан прививаться от коронавируса

Пока власти обеих столиц осторожничают с ограничениями, а вот с раздачей «плюшек» за прививку московское правительство активнее петербургского. «Фонтанка» собрала самые заметные отличия коронавирусной политики двух столиц.

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Власти Москвы и Петербурга уже официально признали наступление четвертой волны COVID-19. Так, в столице заболеваемость растет по 20–30 % в неделю. Но мэр Сергей Собянин пообещал не останавливать жизнь Москвы из-за пандемии. Бороться с вирусом власти намерены с помощью вакцинации и экспресс-тестирования. Губернатор Петербурга описал ситуацию уже традиционным словосочетанием «контролируемая, но не простая». Он также заявил, что темпы вакцинации необходимо наращивать. Но если Москва пока не вводила новых ограничений, то Петербург все же рассматривает ужесточение режима.

Ирина Багликова, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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Комментарии (14)

Dima79
По моему количество вакциниррваных надо поменять местами!
Свободу Лёхе!
В Питере - пить..)
guess
Испанка после 3 волны, побушевав 18 месяцев пошла на спад и сошла на нет.
Но теперь - есть вакцины, есть миллиардеры, вложившиеся в вакцину, есть наВоз с неким безумным планом на десятилетие вперед и министерства, принадлежащие нашей стране только де-юре.
Но никто в их ложь не верит, за исключением 30% населения, вскормившегося экранами ТВ. А после того, как уколовшиеся знакомые/коллеги начали заболевать и вопреки заверениям рекламы, попадать под ИВЛ, а кто и в землю, партия ковида теряет последних приверженцев.
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