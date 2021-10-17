Кнут и пряник вакцинации. Как Москва и Петербург стимулируют горожан прививаться от коронавируса

Власти Москвы и Петербурга уже официально признали наступление четвертой волны COVID-19. Так, в столице заболеваемость растет по 20–30 % в неделю. Но мэр Сергей Собянин пообещал не останавливать жизнь Москвы из-за пандемии. Бороться с вирусом власти намерены с помощью вакцинации и экспресс-тестирования. Губернатор Петербурга описал ситуацию уже традиционным словосочетанием «контролируемая, но не простая». Он также заявил, что темпы вакцинации необходимо наращивать. Но если Москва пока не вводила новых ограничений, то Петербург все же рассматривает ужесточение режима.
Ирина Багликова, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»