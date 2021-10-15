Собянин: Заболеваемость ковидом в Москве растет по 20–30% в неделю

Заболеваемость коронавирусом в Москве растет по 20–30 % в неделю. Это много, поэтому очень важно соблюдать санитарные меры, заявил 15 октября мэр столицы Сергей Собянин.



По его словам, это хороший способ профилактики COVID-19, но этого недостаточно. Есть еще два основных способа борьбы с вирусом: вакцинация и экспресс-тестирование, которое помогает «вовремя зафиксировать заболевшего, обеспечить его изоляцию и своевременное лечение» (цитата по ТАСС).



13 октября стало известно, что десять московских школ дважды в месяц будут проводить экспресс-тестирование учеников на коронавирус. В Рособрнадзоре инициативу поддержали и отметили, что это может помочь спасти школы от удаленки, но в Петербурге перенимать столичный опыт пока не планируют.

