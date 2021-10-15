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Собянин: Заболеваемость ковидом в Москве растет по 20–30% в неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о темпах заболеваемости коронавирусом в столице

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Заболеваемость коронавирусом в Москве растет по 20–30 % в неделю. Это много, поэтому очень важно соблюдать санитарные меры, заявил 15 октября мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, это хороший способ профилактики COVID-19, но этого недостаточно. Есть еще два основных способа борьбы с вирусом: вакцинация и экспресс-тестирование, которое помогает «вовремя зафиксировать заболевшего, обеспечить его изоляцию и своевременное лечение» (цитата по ТАСС).

13 октября стало известно, что десять московских школ дважды в месяц будут проводить экспресс-тестирование учеников на коронавирус. В Рособрнадзоре инициативу поддержали и отметили, что это может помочь спасти школы от удаленки, но в Петербурге перенимать столичный опыт пока не планируют.

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Комментарии (2)

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20-30% мало и не убедительно. Нарисуйте 200-300%.
265055770
Экспресс-тестирование, конечно, лучше, чем совсем ничего, но точность низковата: "У людей с подтвержденным COVID-19, тесты на антиген правильно определили инфекцию COVID-19 в среднем у 72% людей с симптомами, по сравнению с 58% людей без симптомов."
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