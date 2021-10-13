Ещё одна мера борьбы с ковидом. В московских школах начинают тестировать детей дважды в месяц

В рамках пилотного проекта в столице выбраны десять школ. Ученики смогут сделать тест раз в две недели, первые экспресс-тесты запланированы уже на завтра. Об этом 13 октября сообщает социальный блок города в своём телеграм-канале «Москва о важном».



«В рамках пилота начинаем бесплатное экспресс-тестирование в десяти московских школах. Такая практика широко применяется за рубежом, а в ряде стран, например в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии, школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю. Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача», — отмечает заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

