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Ещё одна мера борьбы с ковидом. В московских школах начинают тестировать детей дважды в месяц

В 10 школах в Москве организуют бесплатное тестирование на коронавирус

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В рамках пилотного проекта в столице выбраны десять школ. Ученики смогут сделать тест раз в две недели, первые экспресс-тесты запланированы уже на завтра. Об этом 13 октября сообщает социальный блок города в своём телеграм-канале «Москва о важном».

«В рамках пилота начинаем бесплатное экспресс-тестирование в десяти московских школах. Такая практика широко применяется за рубежом, а в ряде стран, например в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии, школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю. Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача», — отмечает заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Такое решение принято из-за роста госпитализаций детей. По оценкам исследователей, дети (часто болея бессимптомно) почти в 1,5 раза чаще взрослых заражают коронавирусом родственников. «В условиях, когда многие регионы переводят школы на удаленное обучение, столица считает это крайней мерой и ищет другие механизмы борьбы с COVID-19», — подчёркивается в сообщении.

На этой неделе российские регионы стали один за другим вводить QR-коды и обязательную вакцинацию. Где теперь хорошо жить привитым, читайте на «Фонтанке».

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