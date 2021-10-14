FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +7
71.86р83.00р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Рособрнадзор: Экспресс-тесты на ковид могут спасти школы от удаленки

5
Печать

Экспресс-тестирование на коронавирус может помочь сохранить очный формат обучения в школах, считают в Рособрнадзоре. Об этом 14 октября сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анзора Музаева.

«Мы только приветствуем, если такая система будет вводиться везде, если есть возможности у субъектов. Это как раз позволило бы не вводить дистанционный формат в период очередной волны, дети могли бы посещать школы», — заявил он.

Также Музаев отметил, что альтернативы очному обучению нет, поэтому ведомство и приветствует такие нововведения.

Накануне стало известно, что десять московских школ будут дважды в месяц проводить бесплатное экспресс-тестирование учеников на COVID-19. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова отметила, что положительный тест «не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача».

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

nuga
В школах все нормально,взрослые привиты,дети,ка обычно все живы и с соплями сезонными,а вот дестабилизировать школу это власть,котооая влезла с тестами,как заход на вакцинацию детей-*чтобы избежать удаленки* Ковид детям не опасен,прожили два года,факт против голословных фантазий властей Тот случай,когда вакцина опаснее ковида,детей всегда берегли от эксперементов.
266219793
Может пора уже больницы строить, а не зарабатывать на тендерах?
angel of death
так может гос-во раскошелится из кубышки? слабо БЕСПЛАТНО всех протестировать? очередь на Халявное тестирование будет явно выше очередей на вакцинацию...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний