Рособрнадзор: Экспресс-тесты на ковид могут спасти школы от удаленки

Экспресс-тестирование на коронавирус может помочь сохранить очный формат обучения в школах, считают в Рособрнадзоре. Об этом 14 октября сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анзора Музаева.
«Мы только приветствуем, если такая система будет вводиться везде, если есть возможности у субъектов. Это как раз позволило бы не вводить дистанционный формат в период очередной волны, дети могли бы посещать школы», — заявил он.
Также Музаев отметил, что альтернативы очному обучению нет, поэтому ведомство и приветствует такие нововведения.
Накануне стало известно, что десять московских школ будут дважды в месяц проводить бесплатное экспресс-тестирование учеников на COVID-19. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова отметила, что положительный тест «не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача».