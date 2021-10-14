В Петербурге пока не планируют разворачивать пункты экспресс-тестирования на коронавирус по примеру Москвы

Власти Петербурга не планируют по примеру Москвы разворачивать сеть пунктов экспресс-тестирования на COVID-19, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по здравоохранению.



«Использование в школах сейчас не рассматривается. У нас эти тесты применяют медучреждения», — рассказали в ведомстве. Планов запустить такие пункты на базе ТЦ и МФЦ, как в столице, пока тоже нет.



Ранее сообщалось, что в Москве с 11 октября появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в 10 центрах «Мои документы» и 10 популярных общественных местах и торговых центрах. Это позволит вовремя выявлять случаи заболевания, своевременно начинать лечение и снижать возможность тяжелого течения коронавируса, считают в мэрии.

