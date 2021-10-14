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В Петербурге пока не планируют разворачивать пункты экспресс-тестирования на коронавирус по примеру Москвы

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Власти Петербурга не планируют по примеру Москвы разворачивать сеть пунктов экспресс-тестирования на COVID-19, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по здравоохранению.

«Использование в школах сейчас не рассматривается. У нас эти тесты применяют медучреждения», — рассказали в ведомстве. Планов запустить такие пункты на базе ТЦ и МФЦ, как в столице, пока тоже нет.

Ранее сообщалось, что в Москве с 11 октября появилась возможность сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19 в 10 центрах «Мои документы» и 10 популярных общественных местах и торговых центрах. Это позволит вовремя выявлять случаи заболевания, своевременно начинать лечение и снижать возможность тяжелого течения коронавируса, считают в мэрии.

С 14 октября началось бесплатное экспресс-тестирование учащихся на COVID-19 на базе 10 столичных школ. Ученики смогут сдавать тесты раз в две недели.

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Комментарии (2)

lenaF
Так на это на всё денежки нужны, а у руководителей Петербурга на эти денежки другие планы.
AnnEVT28
Конечно не надо, а зачем. У нас все хорошо с койками ещё и учим Голикову. Мы молодцы, отличники. С нашей то смертностью на душу населения.
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