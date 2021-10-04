Москвичей будут бесплатно тестировать на ковид в торговых центрах

В торговых центрах и МФЦ столицы будут проводить бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин 4 октября.

В ближайшие недели пункты тестирования откроются в 10–20 МФЦ и крупных торговых центрах. Собянин отметил, что два таких места для экспресс-тестирования уже работают, а если услуга будет пользоваться спросом, то точек станет больше. Пока что планируется, что тесты будут бесплатными.

Собянин также отметил достаточную точность используемого метода тестирования. Результат можно узнать за 10 минут, его внесут в общую базу.