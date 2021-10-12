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Беглов: Эпидемическая обстановка в Петербурге контролируемая, но непростая

Эпидемическая обстановка в Петербурге непростая, а привиты меньше половины жителей, а в «серебряном возрасте» вообще недопустимо малое число, заявил губернатор Александр Беглов.

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«Осенью все возвращаются в Петербург. Эпидемическая обстановка контролируемая, но непростая. На сегодняшний день вакцинировано порядка миллиона семисот тысяч петербуржцев. Это меньше половины жителей города», — резюмировал градоначальник 12 октября.

Беглов обратился к петербуржцам старшего поколения.

«Многие из вас и сегодня продолжают работать, находясь на заслуженном отдыхе. Врачами всего мира уже доказано, что люди серебряного возраста находятся в группе риска по тяжелому течению ковида. Среди тех, кому больше 60 лет, вакцинацию прошли всего 40 %. Это недопустимо мало. Знаю, что многие провели лето на даче, выезжали в другие регионы. Я призываю всех, кто еще не сделал прививку, записаться на вакцинацию. Вы не только защитите себя от тяжелого течения болезни, но и обезопасите своих близких», — сказал губернатор.

Накануне, 11 октября, в Петербурге впервые сняли очередь из скорых у главной инфекционной детской больницы.

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Комментарии (3)

sakorol
Проснулся ,уже все кругом коды ввели для 65+ и проездные заблокировали что бы пенсы дома сидели
latnik
"....всего 40%. Это недопустимо мало..." Г-н беглов, вы как главный инфекционист, в курсе, что многим после 60-ти вакцинация противопоказана из-за сопутствующих заболеваний?
nuga
Нуланд приехала.Партия байдена затарахтела инициативами о штрафах.
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