Беглов: Эпидемическая обстановка в Петербурге контролируемая, но непростая

«Осенью все возвращаются в Петербург. Эпидемическая обстановка контролируемая, но непростая. На сегодняшний день вакцинировано порядка миллиона семисот тысяч петербуржцев. Это меньше половины жителей города», — резюмировал градоначальник 12 октября.
Беглов обратился к петербуржцам старшего поколения.
«Многие из вас и сегодня продолжают работать, находясь на заслуженном отдыхе. Врачами всего мира уже доказано, что люди серебряного возраста находятся в группе риска по тяжелому течению ковида. Среди тех, кому больше 60 лет, вакцинацию прошли всего
Накануне, 11 октября, в Петербурге впервые сняли очередь из скорых у главной инфекционной детской больницы.