Беглов: Эпидемическая обстановка в Петербурге контролируемая, но непростая

«Осенью все возвращаются в Петербург. Эпидемическая обстановка контролируемая, но непростая. На сегодняшний день вакцинировано порядка миллиона семисот тысяч петербуржцев. Это меньше половины жителей города», — резюмировал градоначальник 12 октября.



Беглов обратился к петербуржцам старшего поколения.

