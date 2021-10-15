Более 2000 предприятий Петербурга вакцинировали 60% сотрудников. Половина запросивших QR-код не смогла доказать иммунный статус

Статус «Вакцинирован» городские власти присваивают с июля 2021 года. Он носит добровольный характер. К настоящему времени QR-коды получили 2 387 организаций. Некоторые предприятия, имеющие филиалы, получили несколько QR-кодов. Общее количество выданных QR-кодов составляет 4 210 . Лидерами стали организации розничной торговли и общественного питания.

Около двух с половиной тысяч организаций Петербурга получили QR-код, подтверждающий вакцинацию 60 % персонала. Об этом сообщила 15 октября пресс-служба администрации губернатора Беглова.

При этом, как следует из сообщения Смольного, всего с июля этого года поступили заявки от 5 604 организаций по более чем десяти тысячам адресов. Таким образом, половина обратившихся не смогла подтвердить иммунный статус. Доля привитых сотрудников определяется после валидации их сертификатов через Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19, уточняется в сообщении.



«Темпы вакцинации необходимо наращивать. Это даст возможность как можно быстрее восстановить сферы, наиболее пострадавшие от пандемии», — отметил губернатор Александр Беглов.



Сейчас городское коронавирусное постановление требует обеспечить антителами 80 % сотрудников предприятий общественного питания, торговли и сферы услуг. В их число входят как привитые, так и перенесшие заболевание в последние полгода.

