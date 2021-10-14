Собянин заявил, что Москва не станет останавливаться из-за пандемии коронавируса

Осенняя волна коронавируса в Москве сложная и с сильной динамикой. Об этом 14 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин.



По его словам, рост заболеваемости ковидом в столице составляет 20–30%. При этом градоначальник отметил, что в Москве могут быть введены какие-то дополнительные антиковидные меры, но жизнь из-за пандемии останавливаться не будет, и город будет жить, пишет РИА Новости.



Власти готовы на решительные меры по борьбе с COVID-19, если инфраструктура перестанет справляться с потоком больных, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

