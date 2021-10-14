FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +7
71.78р83.33р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Собянин заявил, что Москва не станет останавливаться из-за пандемии коронавируса

1
Печать

Осенняя волна коронавируса в Москве сложная и с сильной динамикой. Об этом 14 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, рост заболеваемости ковидом в столице составляет 20–30%. При этом градоначальник отметил, что в Москве могут быть введены какие-то дополнительные антиковидные меры, но жизнь из-за пандемии останавливаться не будет, и город будет жить, пишет РИА Новости.

Власти готовы на решительные меры по борьбе с COVID-19, если инфраструктура перестанет справляться с потоком больных, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В России сегодня установлены рекорды по количеству заболевших и умерших от COVID-19 за сутки.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

тов
Как только кто то из властей в этой стране говорит, что чего то не будет, так оно сразу же и случается.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний