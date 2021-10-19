«Если в театр не пустят, тогда вакцинируюсь». После угрозы QR-кодами петербуржцы пошли делать это в первый раз

Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В обеденное время 19 октября в пункте вакцинации в «Галерее» ожидали своей очереди на прививку около сорока человек. Просторное помещение позволяло всем разместиться комфортно. Лавочек со свободными местами было достаточно.

По словам консультанта по страховым вопросам Надежды, после объявления об ужесточении антикоронавирусных мер, интерес горожан к вакцинации усилился. Утром талончики в электронной очереди «смели», в обед можно было получить место уже только на вечер.

Андрей Бок /«Фонтанка.ру»

Ожидали люди разных возрастов. Выпускница медицинского вуза учится в ординатуре, ей без прививки нельзя. Девушка переболела коронавирусом, поэтому пока не вакцинировалась. Сотрудница бюджетного учреждения культуры также перенесла COVID-19 и не спешила с прививкой, но введение QR-кодов может привести к проблемам на работе. «Я веду активную социальную жизнь и не хочу исключаться из неё, — добавила она. — Те, кто хотел привиться, тот привьётся. Кто стоит в позиции ковид-диссидента, мне кажется, они продолжат подпольную работу и не пойдут прививаться».



Пенсионерка пожаловалась «Фонтанке», что не могла в течение трёх дней записаться на вакцинацию ни через «Госуслуги», ни через поликлинику, поэтому «скорей побежала сюда». Петербурженка ходит в бассейн и не хочет лишаться этих занятий. Прививку она делает повторно. «Заболела после первой прививки вирусной пневмонией и болела достаточно долго. Но у меня это легко прошло, в больнице я не лежала, — рассказала она. — То, что я заболела, не связано с прививкой. Это связано с тем, что я веду в принципе активный образ жизни, езжу в транспорте и тому подобное».

Фото: Андрей Бок /Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок /Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок /Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок /Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок /Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок /Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок /Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок /Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







В «Галерее» расположен крупнейший в городе центр вакцинации. Его пропускная мощность до 1000 человек в день, принимают в 11 кабинетах. Это позволяло избежать столпотворения. В течение часа люди прибывали, заполняли свободные места, но толкучки не возникло. Большинство из опрошенных «Фонтанкой» признались, что пришли не по своей воле, а по надобности. Некоторые переболели, но врача не вызывали и остались без QR-кода.

«Считаю, что это всё развод на деньги. Прививка бесплатная, но все остальное, те же ПЦР, за деньги», — огорошила своей логикой одна из петербурженок в очереди.



Пункт вакцинации в ТК «Невский центр» пользуется меньшей популярностью, чем в «Галерее». Свою очередь здесь ожидали меньше 10 человек. «До этого болели, у нас был QR-код, теперь надо делать вакцину, — отметила одна из горожанок. — Сейчас будет ажиотаж. Сюда пришли из «Галереи», надеемся сегодня успеть».

Фото: Андрей Бок /Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок /Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок /Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок /Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок /Фонтанка.ру Фото: Андрей Бок /Фонтанка.ру Поделиться Поделиться







Молодой человек с татуировкой на шее пришёл прививаться от гриппа, «Фонтанке» он заявил, что «дикарь», телевизор не смотрит и про введение QR-кодов не знал. «Ну если в театр не пустят, тогда вакцинируюсь, — сказала он. — Я не то, чтобы не доверяю вакцине, просто у меня не сложилось однозначного мнения о необходимости [вакцинироваться]».

Петербурженка Ирина также пришла вакцинироваться от гриппа, от коронавируса у неё уже прививка есть. «Не хочется так глупо погибнуть. Я бы вообще всех заставила вакцинироваться, — рассуждала она. — Мой брат вакцинировался и очень легко переболел. А остальные, кого он видел в больнице — очень тяжело. Он говорил, что что-то страшное творится в больницах, просто трупы увозят».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»