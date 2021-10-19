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В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

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«Если в театр не пустят, тогда вакцинируюсь». После угрозы QR-кодами петербуржцы пошли делать это в первый раз

Решение властей Петербурга обречь непривитых на скудную социальную жизнь дало первый эффект. В будний день в пункты вакцинации пришли, по оценкам Смольного, на 20–30% больше посетителей. «Фонтанка» тоже встала в очередь.

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Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
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В обеденное время 19 октября в пункте вакцинации в «Галерее» ожидали своей очереди на прививку около сорока человек. Просторное помещение позволяло всем разместиться комфортно. Лавочек со свободными местами было достаточно.

По словам консультанта по страховым вопросам Надежды, после объявления об ужесточении антикоронавирусных мер, интерес горожан к вакцинации усилился. Утром талончики в электронной очереди «смели», в обед можно было получить место уже только на вечер.

Андрей Бок /«Фонтанка.ру»

Ожидали люди разных возрастов. Выпускница медицинского вуза учится в ординатуре, ей без прививки нельзя. Девушка переболела коронавирусом, поэтому пока не вакцинировалась. Сотрудница бюджетного учреждения культуры также перенесла COVID-19 и не спешила с прививкой, но введение QR-кодов может привести к проблемам на работе. «Я веду активную социальную жизнь и не хочу исключаться из неё, — добавила она. — Те, кто хотел привиться, тот привьётся. Кто стоит в позиции ковид-диссидента, мне кажется, они продолжат подпольную работу и не пойдут прививаться».

Пенсионерка пожаловалась «Фонтанке», что не могла в течение трёх дней записаться на вакцинацию ни через «Госуслуги», ни через поликлинику, поэтому «скорей побежала сюда». Петербурженка ходит в бассейн и не хочет лишаться этих занятий. Прививку она делает повторно. «Заболела после первой прививки вирусной пневмонией и болела достаточно долго. Но у меня это легко прошло, в больнице я не лежала, — рассказала она. — То, что я заболела, не связано с прививкой. Это связано с тем, что я веду в принципе активный образ жизни, езжу в транспорте и тому подобное».

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В «Галерее» расположен крупнейший в городе центр вакцинации. Его пропускная мощность до 1000 человек в день, принимают в 11 кабинетах. Это позволяло избежать столпотворения. В течение часа люди прибывали, заполняли свободные места, но толкучки не возникло. Большинство из опрошенных «Фонтанкой» признались, что пришли не по своей воле, а по надобности. Некоторые переболели, но врача не вызывали и остались без QR-кода.

«Считаю, что это всё развод на деньги. Прививка бесплатная, но все остальное, те же ПЦР, за деньги», — огорошила своей логикой одна из петербурженок в очереди.

Пункт вакцинации в ТК «Невский центр» пользуется меньшей популярностью, чем в «Галерее». Свою очередь здесь ожидали меньше 10 человек. «До этого болели, у нас был QR-код, теперь надо делать вакцину, — отметила одна из горожанок. — Сейчас будет ажиотаж. Сюда пришли из «Галереи», надеемся сегодня успеть».

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Молодой человек с татуировкой на шее пришёл прививаться от гриппа, «Фонтанке» он заявил, что «дикарь», телевизор не смотрит и про введение QR-кодов не знал. «Ну если в театр не пустят, тогда вакцинируюсь, — сказала он. — Я не то, чтобы не доверяю вакцине, просто у меня не сложилось однозначного мнения о необходимости [вакцинироваться]».

Петербурженка Ирина также пришла вакцинироваться от гриппа, от коронавируса у неё уже прививка есть. «Не хочется так глупо погибнуть. Я бы вообще всех заставила вакцинироваться, — рассуждала она. — Мой брат вакцинировался и очень легко переболел. А остальные, кого он видел в больнице — очень тяжело. Он говорил, что что-то страшное творится в больницах, просто трупы увозят».

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

Фото: Андрей Бок /«Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Kuzma
фиолетово. стойкий оловянный солдатик. переболел не почувствовав.чихал я на эту поголовную "вакцинацию". плановое обслуживание верните, гады!
266384538
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На да.нный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
262260111
В предыдущей публикации говорили, что запись на вакцинацию увеличилась в 3 раза, а здесь написано на 20-30 %, вы уж определитесь))
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