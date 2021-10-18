Колоть даже на почте: в Смольном уверены, что готовы к очередям на вакцинацию из-за QR-кодов

Введение QR-кодов в большинстве регионов России сопровождается небывалыми очередями на пунктах вакцинации. Руководитель городского Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов заверил «Фонтанку», что в Петербурге давно готовы к наплыву желающих прививаться.



«Мы готовы были удовлетворить спрос с самого начала проекта «вакцинация». Ждем. У нас развёрнуто максимальное количество пунктов», — заявил Ченцов 18 октября «Фонтанке».

Он напомнил, что у людей было достаточно времени, чтобы вакцинироваться без спешки. Сейчас же ситуацию будут отслеживать в режиме реального времени и принимать управленческие решения, если они потребуются. Новые пункты вакцинации могут появиться в почтовых отделениях и ТЦ.