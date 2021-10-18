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В Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды

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Колоть даже на почте: в Смольном уверены, что готовы к очередям на вакцинацию из-за QR-кодов

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Введение QR-кодов в большинстве регионов России сопровождается небывалыми очередями на пунктах вакцинации. Руководитель городского Центра медицинской профилактики Дмитрий Ченцов заверил «Фонтанку», что в Петербурге давно готовы к наплыву желающих прививаться.

«Мы готовы были удовлетворить спрос с самого начала проекта «вакцинация». Ждем. У нас развёрнуто максимальное количество пунктов», — заявил Ченцов 18 октября «Фонтанке».

Он напомнил, что у людей было достаточно времени, чтобы вакцинироваться без спешки. Сейчас же ситуацию будут отслеживать в режиме реального времени и принимать управленческие решения, если они потребуются. Новые пункты вакцинации могут появиться в почтовых отделениях и ТЦ.

Как писала «Фонтанка», власти Петербурга с 1 ноября вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест. Соответствующие изменения в 121-е постановление внес губернатор Александр Беглов.

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Комментарии (5)

angel of death
два чемодана, наполненных доверху купюрами по 500 евро.... и пока власть этого не предложит, я не собираюсь вакцинироваться =))))) или ввезите зарубежные вакцины, или сосите лапу =))))
Dazdraperma
"Для паспортов COVID нет медицинского или эпидемиологического обоснования, они предназначены только для оказания давления на непривитых в целях их вакцинации" - Министр образования Израиля
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