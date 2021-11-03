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Собянин: Нерабочие дни в Москве продлеваться не будут

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Ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась, нерабочие дни в столице продлевать не будут. Об этом 3 ноября заявил мэр города Сергей Собянин в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова.

«В Москве... динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — сказал Собянин (цитата по РИА Новости).

По его словам, с 8 ноября Москва возвращается к обычной жизни, но при условии соблюдения принятых ранее ограничений. Это касается режима самоизоляции для пожилых и перевода на удаленку 30 % от штата сотрудников столичных компаний. Кроме того, в музеи и театры с понедельника будут пускать только по QR-кодам,

В Москве нерабочие дни начались с 28 октября, они продлятся до 7 ноября. В этот период в столице закрыты кинотеатры, концертные залы, цирки, зоопарки, фитнес-клубы, химчистки, прачечные и прочие организации. Магазины, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет менее 30 процентов, работают только на доставку.

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Комментарии (3)

Nazariuss
Если говорят, что наши все решения дублируют за Москвой, то почему бы и здесь не продублировать?) Нет же. Вместо этого почему то дискуссии наоборот, о продлении локдауна еще как минимум на неделю... Надеюсь и в этом случае повторят за Москвой)
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