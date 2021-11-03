Собянин: Нерабочие дни в Москве продлеваться не будут

Ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась, нерабочие дни в столице продлевать не будут. Об этом 3 ноября заявил мэр города Сергей Собянин в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова.
«В Москве... динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — сказал Собянин (цитата по РИА Новости).
По его словам, с 8 ноября Москва возвращается к обычной жизни, но при условии соблюдения принятых ранее ограничений. Это касается режима самоизоляции для пожилых и перевода на удаленку
В Москве нерабочие дни начались с 28 октября, они продлятся до 7 ноября. В этот период в столице закрыты кинотеатры, концертные залы, цирки, зоопарки, фитнес-клубы, химчистки, прачечные и прочие организации. Магазины, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет менее 30 процентов, работают только на доставку.