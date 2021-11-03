Собянин: Нерабочие дни в Москве продлеваться не будут

Ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась, нерабочие дни в столице продлевать не будут. Об этом 3 ноября заявил мэр города Сергей Собянин в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова.



«В Москве... динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — сказал Собянин (цитата по РИА Новости).

