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Оперштаб рассказал, что будет закрыто в Москве в нерабочие дни

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Оперштаб Москвы дал разъяснения по поводу действия локдауна в столице в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

В этот период в городе будут закрыты кинотеатры, концертные залы, цирки, зоопарки, химчистки, прачечные, другие организации бытовых услуг, а также салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны, говорится 27 октября в телеграм-канале Оперштаба.

Магазины, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30 процентов от ассортимента, смогут работать в обычном режиме. Остальным разрешат работать на доставку.

Кафе и рестораны в Москве будут открыты только для продажи блюд навынос или на доставку.

Школы в столице уходят на каникулы. Для дошкольников в детсадах организуют дежурные группы.

Массовые культурные, спортивные и развлекательные мероприятия в эти дни будут под запретом, за исключением тех, которые проводятся по решению органов власти или по согласованию с Роспотребнадзором.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с 30 октября до 7 ноября вводятся жесткие ограничения по московскому образцу. Они касаются, в том числе, работы общепита, объектов розничной торговли, развлечения и досуга. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Iamthebeast
Правильно и делают. Как в любой цивилизованной стране скоро введутся в России QR коды
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