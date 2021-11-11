«Всех запутали». Петербуржцы прекратили ходить по ресторанам, не дожидаясь введения QR-кодов

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8 ноября рестораны Северной столицы заработали в обычном режиме — без проверки QR-кодов, хотя в 23:00 вынуждены закрываться из-за запрета на ночную работу. Пускать только вакцинированных и переболевших они начнут с 1 декабря. Но жители Петербурга не торопятся насладиться последним глотком свободы, рассказали «Фонтанке» в объединении «Рестоград» и подтвердили владельцы других заведений общественного питания. После реального введения QR-кодов отрасль рискует уйти в минус, опасаются участники рынка.



«Видим по сети снижение оборотов в понедельник, вторник и среду на 30–33% по сравнению с обычными показателями этих дней», — комментирует сооснователь сетей «Токио Сити» и «Бахрома» Сергей Симарев. По его словам, в социальных сетях поступает множество вопросов о том, нужны ли QR-коды для посещения ресторанов. «Когда говорим, что нет, отвечают — молодцы, что не требуете», — отметил предприниматель. Но опасение, что в заведениях уже сейчас попросят доказать иммунный статус — лишь одна из причин. Возможно, люди боятся за свое здоровье или уехали из города.

«Неразбериха есть», — соглашается Александр Затуливетров, совладелец SkyRest Group («Бутерbrodbsky bar», «МыЖеНаТы»). По его словам, завсегдатаи ресторанов не слишком хорошо разобрались в коронавирусных ограничениях. «Во время локдауна люди пытались бронировать стол, когда мы были закрыты, и, возможно, не заметили, что мы открылись. Много людей приходят и спрашивают, проверяем ли мы QR-код, пускаем ли с медотводом, если он есть, но не с собой», — комментирует он. Возможно, против ресторанов работает также плохая погода и внезапное похолодание. В итоге в первые два дня обороты упали на 30% по сравнению с октябрьскими показателями, а в среду уже на 40%.



Информацию про QR-коды уточняют при бронировании столиков, говорит совладелец пиццерии «22 сантиметра» и стейк-хауса Red. Steak & Wine Эльдар Кабиров: «Всех запутали, где-то нужен код, где-то не нужен». В его заведениях снижение оборота за три дня после локдауна в среднем составило 30%. Возможно, люди за нерабочую неделю не успели соскучиться по ресторанам или не все вернулись с каникул, рассуждает он.

«Начиная с понедельника мне звонят и пишут с вопросами типа: «А вы открыты?», «До скольких работаете?», «А QR-коды нужны?», «А долго вас еще держать закрытыми будут?» Создалось впечатление, что люди сидят в вакууме и новости не читают», — написал в Instagram шеф-повар Роман Редман (митерия Chuck, Holy Ribs и другие). Впрочем, бары несут потери и от ограничения времени работы до 23:00 «Основной поток гостей — с 22:00 до 2:00. Получается, бар недополучает, как минимум, 60–70% от выручки, а то и больше», — добавляет он.

«Сегодня в одном из моих заведений было две отмены броней от наших постоянных гостей, в обоих случаях причиной являлась возможность посетить заведение в центре города, которое не выгонит гостей после 23:00», — соглашается совладелец Bakunin Group Александр Романенко. Вопросы о QR-кодах тоже поступают, добавляет он. По сравнению с аналогичными днями допандемийного 2019 года выручка ресторанов упала на 40%, количество заказанных блюд на 65%.



В начале недели запрет на ночную работу мало влияет на показатели, отмечает глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков. Тем не менее у заведений в центре города обороты упали на 40% по сравнению с октябрем. «Люди подумали, что QR-коды уже действуют, у всех такое мнение», — прокомментировал он. В локдаун участникам союза тоже поступало много звонков. «Пытались забронировать стол, не знали, что все закрыто», — отмечает Максим Жуков. В заведениях в спальных районах, по словам участников союза, динамика более разнонаправленная.

В «Теремке» обороты просели на 25% по сравнению со средней неделей октября, рассказал совладелец сети Виталий Свидовский. Но, по его словам, после локдауна выручка восстанавливается не сразу, так как люди привыкают заказывать еду.

Предприниматель не исключает, что из-за обилия информации потребители запутались, где нужны QR-коды, а где еще нет. «С понедельника запустили рекламу с предупреждением гостей, что с 1 декабря не сможем обслуживать без QR-кодов», — рассказал он.



Сообщения участников рынка о существенном падении трафика после отмены ограничений вызывают «большую тревогу», говорит глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский. Он отмечает: «Возможно, это связано с тем, что многие горожане введены в заблуждение информацией о введении QR-кодов для посещения ресторанов в других регионах. Тогда как в Петербурге в настоящий момент такого ограничения нет».

Но в любом случае это очень «нехороший симптом», демонстрирующий поведение потребителей на фоне введения подобных ограничений. «Надеемся, что благодаря общей вакцинации нам удастся выйти на хорошие цифры показателей заболеваемости до 1 декабря, что даст нам основания для переговоров с властями об отмене решения о введении QR-кодов для ресторанов», — подчеркнул он.

В «Теремке» ожидают падение продаж на 30% после того, как система QR-кодов заработает реально. По словам Виталия Свидовского, проверка по всем правилам только у одного человека займет 2 минуты, что заметно осложнит работу предприятий. Не внушают оптимизма постоянные сбои портала Госуслуг. «Мы ожидаем огромное количество конфликтов, если заставят идентифицировать личность. Надо крепко подумать, стоит ли вводить», — резюмирует он. «Летом в Москве после введения QR-кодов было 80-процентное падение, в декабре в Петербурге, думаю, будет 40–60%», — считает Эльдар Кабиров. Потеря 10–20% оборота грозит увести предприятия общественного питания в минус, ранее комментировали участники отрасли.



Неделя локдауна принесла ощутимые убытки ресторанам. Так, в «Теремке» снижение по работающим на доставку и навынос точкам составило от 50 до 70%. У участников Союза улицы Рубинштейна обороты в нерабочую неделю упали на 90%. В пиццериях «22 сантиметра» в центре выручка просела на 65–70%, стейк-хаус Red. Steak & Wine не работал. В заведениях SkyRest Group снижение составило 96%. «Доставка помогла отбить коммунальные платежи за эту неделю», — говорит Александр Затуливетров. В ресторанах «Токио-сити» и «Бахрома» падение составило 85–90%. «Больше воспринимают как место, где можно посидеть, чем доставку», — отмечает Сергей Симарев.

Работа до 23:00 также ударит по честному бизнесу: недобросовестные заведения не прекращали работу в локдаун и не собираются соблюдать «комендантский час», опасаются участники рынка. «Интересно, а планируются ли какие-либо серьёзные меры относительно нарушителей режима «до 23:00»? В случае недостаточных действий (или их отсутствия) со стороны властей в ближайшее время может произойти своего рода передел рынка, с заметным смещением денежных потоков в пользу недобросовестных предпринимателей, в том числе работающих мимо фискальников и не уплачивающих налоги», — подчеркивает Александр Романенко.

