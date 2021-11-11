Ошибка или намерение. Роспотребнадзор пригрозил непривитым пенсионерам несуществующими ограничениями

Согласно документу, на который ссылается Роспотребнадзор, услуги общественного питания станут недоступны для всех граждан, независимо от возраста, у которых нет коронавирусного QR-кода или медотвода, с 1 декабря. Тогда же будет ограничено посещение некоторых магазинов. Попасть без подтверждения иммунного статуса в фитнес-центры и спортивные залы будет нельзя с 15 ноября.

«Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг, перечисленных в Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции, действующей с 8 ноября 2021 года)», — говорится в сообщении санитарного ведомства.

Но об ограничениях для бытовых услуг в постановлении на данный момент не сказано. Их оказание было ограничено на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября (кроме парикмахеров и помывочных зон в банях), но с 8 ноября возобновилось в полном объеме.

В пресс-службе Роспотребнадзора не ответили на просьбу «Фонтанки» прокомментировать, какие именно бытовые услуги имелись в виду и можно ли считать данный пункт рекомендацией главного санитарного врача города городским властям по введению дополнительных ограничений, и предложили изучить 121-е постановление правительства самостоятельно. В комитете по здравоохранению сообщили, что комментарии к постановлению не входят в его компетенцию. В комитете по промышленной политике также не ответили на вопрос «Фонтанки».

Согласно национальному стандарту РФ, в перечень бытовых услуг входят ремонт одежды и обуви, бытовой и компьютерной техники, химчистки и ателье, бани, парикмахерские и косметические услуги, маникюр, услуги автосервисов, а также ритуальные услуги.