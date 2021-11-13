На Новый год в Петербурге зальют катки в ЦПКиО и на Конюшенной площади. В городе откроют две новые ярмарки

Коронавирус не помешает Петербургу отпраздновать Новый год. Об этом заявил 13 ноября в ходе онлайна на странице «ВКонтакте» губернатора Александра Беглова вице-губернатор Борис Пиотровский.



По его словам, Северная столица будет встречать праздник в условиях пандемии уже не в первый раз, и фокус будет сделан «на мероприятиях, которые не подразумевают большого скопления людей», — сказал чиновник.



Власти также постараются рассредоточить потоки людей на уличных гуляньях. Так, в этом году городская ярмарка будет не только на Манежной, но и на Конюшенной площади, и на Певческом мосту. Катки будут залиты в ЦПКиО и на Конюшенной площади. «Это будет тоже такое новшество», — подчеркнул Пиотровский.