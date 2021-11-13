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На Новый год в Петербурге зальют катки в ЦПКиО и на Конюшенной площади. В городе откроют две новые ярмарки

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Коронавирус не помешает Петербургу отпраздновать Новый год. Об этом заявил 13 ноября в ходе онлайна на странице «ВКонтакте» губернатора Александра Беглова вице-губернатор Борис Пиотровский.

По его словам, Северная столица будет встречать праздник в условиях пандемии уже не в первый раз, и фокус будет сделан «на мероприятиях, которые не подразумевают большого скопления людей», — сказал чиновник.

Власти также постараются рассредоточить потоки людей на уличных гуляньях. Так, в этом году городская ярмарка будет не только на Манежной, но и на Конюшенной площади, и на Певческом мосту. Катки будут залиты в ЦПКиО и на Конюшенной площади. «Это будет тоже такое новшество», — подчеркнул Пиотровский.

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Комментарии (4)

SU LUX INN
хорошая Новость! это поможет создать горожанам Праздничную атмосферу! простой Народ сможет отвлечься от своих житейских Проблем и принять участие в Новогодних мероприятиях! опять же, будет положительно Оценено многочисленными Туристами!
ЕнотПотоскун
Фонтака, что меня удаляте, ссыте? Писуны, лижиже у ваших папаших. Тфу на нас.
Grend
Руководство нормально? Если такая плохая обстановка с короной, то эти решения - преступны!
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