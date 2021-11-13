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В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

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Смольный прокомментировал возможность введения дополнительных ковидных ограничений на Новый год

QR-коды к тому моменту власти отменять не собираются.

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Власти Петербурга не планируют вводить на Новый год дополнительных ограничений, если горожане привьются, но QR-коды не отменят. Об этом 13 ноября в ходе онлайна на странице во «ВКонтакте» губернатора Александра Беглова сообщил первый зампред комитета по промышленной политике Александр Ситов.

«Если достаточное количество граждан до 1 декабря привьются, то, когда заработает жесткая система QR-кодов, успеет выработаться коллективный иммунитет. Территория, куда будет осуществляться доступ по QR-кодам, действительно будет безопасной для посещения, и к Новому году не придется вводить никаких дополнительных ограничений, мы на это очень рассчитываем», — сказал он.

В настоящее время ситуация в Петербурге «остается сложной, но контролируемой», — отметил Ситов. Но власти рассчитывают, что нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября позволили эффективно разорвать большинство цепочек распространения инфекции.

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Комментарии (46)

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Не будет. За язык не тянули, запомним. Не дай бог введут.
Nazariuss
ДР отмечаю в конце декабря. НА ДР будут все гости с qr-кодами, а часть переболевшие со справками, и планируем отмечать до 2-х часов ночи. В случае , если возникнут вопросы со стороны проверок, все коды и справки покажем, но уходить точно никто и никуда не уйдет. Мы не указываем Ситову, как ему отмечать ДР, мы законопослушны, но за полуночь может выйти на пару часов больше, так что, не обессудьте и не мешайте отмечать праздник. Торжество федерального закона здесь будет явно выше регионального. С учетом всех разъяснений законотворческих. Персонал вакцинирован, зал изолирован.
VOROBEJ
Увы, непривитые плодят новые штаммы, от которых могут болеть и привитые.Вирус мутирует, чтобы преодолеть защиту прививки.Надо прививаться срочно и быстро. QR- коду- Ура!
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