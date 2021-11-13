Смольный прокомментировал возможность введения дополнительных ковидных ограничений на Новый год

Власти Петербурга не планируют вводить на Новый год дополнительных ограничений, если горожане привьются, но QR-коды не отменят. Об этом 13 ноября в ходе онлайна на странице во «ВКонтакте» губернатора Александра Беглова сообщил первый зампред комитета по промышленной политике Александр Ситов.



«Если достаточное количество граждан до 1 декабря привьются, то, когда заработает жесткая система QR-кодов, успеет выработаться коллективный иммунитет. Территория, куда будет осуществляться доступ по QR-кодам, действительно будет безопасной для посещения, и к Новому году не придется вводить никаких дополнительных ограничений, мы на это очень рассчитываем», — сказал он.

