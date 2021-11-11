«Госуслуги» снова «легли». Пользователи жалуются на новый сбой в работе сервиса

Пользователи снова жалуются на неполадки в работе портала «Госуслуги» — сообщается, что на сайте невозможно попасть в личный кабинет. О проблемах стало известно после полудня 11 ноября.

При этом блокируется вход как с десктопного компьютера, так и через мобильную версию портала.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, на «Госуслугах» произошел масштабный сбой, который в два раза укоротил срок действия сертификатов о вакцинации. После этого начались неполадки в работе сайта. Вскоре федеральный оперштаб объяснил сокращение срока до полугода сбоем, который совпал с переходом на новую форму сертификата о вакцинации. А «Госуслуги» экстренно продлили все QR-коды до одного года. И даже просто переболевшим.

