FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
70.70р81.79р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

«Госуслуги» снова «легли». Пользователи жалуются на новый сбой в работе сервиса

На сайте «Госуслуги» вновь произошел сбой

Новый масштабный сбой произошел на портале «Госуслуги» в четверг, 11 ноября. Пользователи не могут попасть в личный кабинет.

10
Печать

Пользователи снова жалуются на неполадки в работе портала «Госуслуги» — сообщается, что на сайте невозможно попасть в личный кабинет. О проблемах стало известно после полудня 11 ноября.

Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

При этом блокируется вход как с десктопного компьютера, так и через мобильную версию портала.

Фото: «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Напомним, в понедельник, 8 ноября, на «Госуслугах» произошел масштабный сбой, который в два раза укоротил срок действия сертификатов о вакцинации. После этого начались неполадки в работе сайта. Вскоре федеральный оперштаб объяснил сокращение срока до полугода сбоем, который совпал с переходом на новую форму сертификата о вакцинации. А «Госуслуги» экстренно продлили все QR-коды до одного года. И даже просто переболевшим.

Тем временем в Минцифры анонсировали дополнительное тестирование портала «Госуслуги» из-за произошедшего обнуления сертификатов.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

265056402
да вроде всё работает. Кроме робота Макса😆
ivan5_5e4d10fe646f6
Итак сoйдет. Хoтя выделенo нужным кoнтoрам на разрабoтку бoльше чем на фейсбук былo
iggy00
У меня вообще пропал QR код о вакцинации из личного кабинета, остался только о том, что переболел.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний