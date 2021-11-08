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Федеральный оперштаб объяснил «обнуление» QR-кодов

Виноват технический сбой.

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Утреннее «обнуление» сертификатов о вакцинации, из-за которого они стали действовать не год, а полгода, — это сбой программы, сообщили в федеральном оперативном штабе E1.RU.

Как подтвердили изданию 8 ноября, официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было. И сообщили, что, скорее всего, это сбой системы «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с «обнулением», советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.

Как писала «Фонтанка», петербуржцы наравне с другими жителями России столкнулись с тем, что 8 ноября срок действия их сертификатов о вакцинации от коронавируса резко сократился. После это начались сбои в работе «Госуслуг».

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Комментарии (25)

LiChaBaTa
Ржу над этими жертвами ЕГЭ в руководящей и технической чиновничьей среде. Они даже не понимают все последствия использования в таком объеме всех этих электронных баз и построенных на них систем. Запасаемся попкорном и туалетной бумагой.
Константа
Озадаченно рассмотрела свой кукод, пункта срок действия не нашла, есть дата введения вакцины. Что я сделала не так? 😚🤨
263784231
С такими "услугами" и государство недолго потерять и, похоже, тот, кто должен это понимать - этого уже не понимает. Сначала сажают всех на чёрно-белые квадратики, а потом они начинают у них неожиданно глючить: детский сад, да и только!
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