Федеральный оперштаб объяснил «обнуление» QR-кодов

Утреннее «обнуление» сертификатов о вакцинации, из-за которого они стали действовать не год, а полгода, — это сбой программы, сообщили в федеральном оперативном штабе E1.RU.



Как подтвердили изданию 8 ноября, официально никакого документа об изменении сроков действия QR-кодов не было. И сообщили, что, скорее всего, это сбой системы «Госуслуг». Тем, кто столкнулся с «обнулением», советуют позвонить в службу поддержки портала или оставить жалобу онлайн.



Как писала «Фонтанка», петербуржцы наравне с другими жителями России столкнулись с тем, что 8 ноября срок действия их сертификатов о вакцинации от коронавируса резко сократился. После это начались сбои в работе «Госуслуг».

