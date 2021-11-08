Срок действия QR-кодов сократился до полугода после приказа Минздрава о новой форме сертификатов

Как сообщают «Фонтанке» читатели, в личном кабинете на сайте «Госуслуг» действие сертификата, полученного после сделанных прививок от ковида, теперь ограничивается шестью месяцами против года, который был раньше. Дата изменения — 8.11.



Уменьшение срока связывают с вступлением в силу приказа Минздрава об изменении формы сертификата о вакцинации против коронавируса и о перенесенном COVID-19.



Как писала «Фонтанка», документ должен быть сформирован в течение трех дней после вакцинации в электронном виде на русском и английском языках. Если же он был создан до 8 ноября, то он автоматически должен быть переоформлен на портале «Госуслуг» до 1 марта.

