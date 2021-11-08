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Срок действия QR-кодов сократился до полугода после приказа Минздрава о новой форме сертификатов

Петербуржцы наравне с другими жителями России столкнулись с тем, что 8 ноября срок действия их сертификатов о вакцинации от коронавируса резко сократился.

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Как сообщают «Фонтанке» читатели, в личном кабинете на сайте «Госуслуг» действие сертификата, полученного после сделанных прививок от ковида, теперь ограничивается шестью месяцами против года, который был раньше. Дата изменения — 8.11.

Уменьшение срока связывают с вступлением в силу приказа Минздрава об изменении формы сертификата о вакцинации против коронавируса и о перенесенном COVID-19.

Как писала «Фонтанка», документ должен быть сформирован в течение трех дней после вакцинации в электронном виде на русском и английском языках. Если же он был создан до 8 ноября, то он автоматически должен быть переоформлен на портале «Госуслуг» до 1 марта.

Фото: Сергей Рыбежский/Коммерсантъ

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Комментарии (36)

shutnik78
скоро на квартал сделают... надо больше колоть!!! надо больше бабла из бюджета!! а холопы и это проглотят...
Grend
«Игра в коды продолжается», лучше бы занялись здоровьем граждан
266598795
В постановлении нет отсылки на срок действия сертификата. Просто меняется сама его форма. Уважаемые редакторы, зачем вы занимаетесь вбросом дезинформации.
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