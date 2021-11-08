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Вводятся новые сертификаты о вакцинации от ковида

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В России вступил в силу приказ Минздрава, который изменил форму сертификата о вакцинации против коронавируса и о перенесенном COVID-19, сообщает 8 ноября РИА Новости.

«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Сертификат формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после окончания вакцинации. В нём предусмотрено место для QR-кода. Если сертификат был сформирован до изменений, он автоматически переоформится на портале госуслуг до 1 марта.

В Петербурге, напомним, QR-код требуется для посещения кино, музеев, театров, дальше область его применения будет расширяться. С 8 ноября открываются школы и магазины, но ограничения сохраняются, например, кафе и рестораны могут работать только до 23 часов.

Как быстрее всего вакцинироваться, не дожидаясь повсеместного введения QR-кодов, читайте в инструкции на «Фонтанке».

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Комментарии (22)

Андрей К._5e4ce28835681
Так по-моему всегда говорили, что через полгода надо ревакцинироваться. Мы, кстати, так и сделали. Странно, что сертификат при этом давался на год. Вот теперь ошибку и исправили.
maarks1909
меняйте каждый день как пароли в армии)))
Drugoy
Новая перепись населения пошла)))...

«Как быстрее всего вакцинироваться, не дожидаясь повсеместного введения QR-кодов?» - спрашивает в конце статьи Фонтанка.
Петербургское радио отвечает: «Просто войдите в метро и снимите в вагоне маску»
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