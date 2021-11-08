Вводятся новые сертификаты о вакцинации от ковида

В России вступил в силу приказ Минздрава, который изменил форму сертификата о вакцинации против коронавируса и о перенесенном COVID-19, сообщает 8 ноября РИА Новости.



«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.



Сертификат формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после окончания вакцинации. В нём предусмотрено место для QR-кода. Если сертификат был сформирован до изменений, он автоматически переоформится на портале госуслуг до 1 марта.

