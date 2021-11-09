Прячьте ваши QR-коды: Госуслуги проведут новое «контр-тестирование»

Минцифры России проведет дополнительное тестирование портала «Госуслуги» из-за произошедшего обнуления сертификатов о вакцинации с QR-кодами, пообещал глава ведомства Максут Шадаев.
«Мы в достаточно экстренном порядке выводили единую форму сертификата вместо двух отдельных — сертификат переболевшего и сертификат вакцинированного. Был приказ Минздрава о том, что с 8 ноября мы должны на портале прийти к единой форме. В рамках единой формы возникла техническая ошибка, и я вчера принес персональные извинения 300 тысячам пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль. Мы сейчас реализуем дополнительное контр-тестирование», — цитирует ТАСС заявление министра 9 ноября на форуме Cnews ТАСС.
Как писала «Фонтанка», петербуржцы наравне с другими жителями России столкнулись с тем, что утром 8 ноября срок действия их сертификатов о вакцинации от коронавируса резко сократился — с года до полугода. После этого начались неполадки в работе сайта Госуслуг. Вскоре федеральный оперштаб объяснил сокращение срока до полугода сбоем, который совпал с переходом на новую форму сертификата о вакцинации. А Госуслуги экстренно продлили все QR-коды до одного года. И даже просто переболевшим.