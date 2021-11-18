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В Минцифры заявили, что проверять QR-коды о вакцинации можно будет только в одном приложении

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В Минцифры хотят ограничить проверку QR-кодов о вакцинации от коронавируса приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Об этом 18 ноября заявил глава ведомства Максут Шадаев.

«Скорее всего, мы все-таки с учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерят условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем возможность ограничить возможность чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли (проверить)», — цитирует Шадаева «Интерфакс».

Ранее в Минцифры заявили о разработке новой версии мобильного приложения «Госуслуги». Она появится в конце 2021-го — начале 2022 года. Подробности пока не приводятся.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации.

Второй будет регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

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Комментарии (11)

vader
Судя по всему, идет апгрейд на новую версию, которую обкатывают в штате Юта и почему-то (по слухам) на Украине. Там сразу привязывается не только "иммунный статус", что бы это ни значило, но и:
- состояние всех банковских счетов
- кредитная история
- история ваших РАСХОДОВ
- политические взгляды
- хронические заболевания
- социальный рейтинг (да-да, именно он, как в Китае)
И вишенкой на торте - водительские права.
А что?
Очень же УДОБНО.
Правда?
муматор
ооо, сколько ещё можно распилить на разработке и внедрении приложения!!!
Cveta
Уже не знают как ограничить или заработать. Вокруг враги, антиваксеры, подделки И так далее - какая то паранояй
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