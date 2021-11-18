В Минцифры заявили, что проверять QR-коды о вакцинации можно будет только в одном приложении

В Минцифры хотят ограничить проверку QR-кодов о вакцинации от коронавируса приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус». Об этом 18 ноября заявил глава ведомства Максут Шадаев.
«Скорее всего, мы все-таки с учетом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерят условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем возможность ограничить возможность чтения QR-кодов только нашим приложением. Как раньше не будет, когда вы просто с камеры могли (проверить)», — цитирует Шадаева «Интерфакс».
Ранее в Минцифры заявили о разработке новой версии мобильного приложения «Госуслуги». Она появится в конце 2021-го — начале 2022 года. Подробности пока не приводятся.