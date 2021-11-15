Спасайте ваши QR-коды: «Госуслуги» переходят на новое приложение

«Мобильное приложение, которое сейчас находится в пользовании, мы планируем обновить, и уже достаточно давно движемся в этом треке. Готовим новую версию мобильного приложения «Госуслуги»... Рассчитываем, что в конце этого - начале следующего года у нас версия мобильного приложения полноценно обновится. Надеемся, что будет благосклонно воспринято пользователями», – цитирует 15 ноября РИА Новости заявление замглавы министерства Олега Качанова на пресс-конференции «Перепись – итоги первого этапа».

Как писала «Фонтанка», петербуржцы наравне с другими жителями России столкнулись с тем, что 8 ноября срок действия их сертификатов о вакцинации от коронавируса резко сократился — с года до полугода. После этого начались неполадки в работе сайта госуслуг. Вскоре федеральный оперштаб объяснил сокращение срока до полугода сбоем, который совпал с переходом на новую форму сертификата о вакцинации. А «Госуслуги» экстренно продлили все QR-коды до одного года. И даже просто переболевшим. Затем был еще один сбой связанный с мощной атакой. Коды переболевших вернулись в исходное состояние, а те, кто прививался «Спутником Лайт» получили заморозку.

