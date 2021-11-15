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Спасайте ваши QR-коды: «Госуслуги» переходят на новое приложение

Минцифры выпустит новую версию мобильного приложения «Госуслуги»

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Минцифры анонсировало новую версию мобильного приложения «Госуслуги». Она появится в конце 2021 – начале 2022 года.

«Мобильное приложение, которое сейчас находится в пользовании, мы планируем обновить, и уже достаточно давно движемся в этом треке. Готовим новую версию мобильного приложения «Госуслуги»... Рассчитываем, что в конце этого - начале следующего года у нас версия мобильного приложения полноценно обновится. Надеемся, что будет благосклонно воспринято пользователями», – цитирует 15 ноября РИА Новости заявление замглавы министерства Олега Качанова на пресс-конференции «Перепись – итоги первого этапа».

Как писала «Фонтанка», петербуржцы наравне с другими жителями России столкнулись с тем, что 8 ноября срок действия их сертификатов о вакцинации от коронавируса резко сократился — с года до полугода. После этого начались неполадки в работе сайта госуслуг. Вскоре федеральный оперштаб объяснил сокращение срока до полугода сбоем, который совпал с переходом на новую форму сертификата о вакцинации. А «Госуслуги» экстренно продлили все QR-коды до одного года. И даже просто переболевшим. Затем был еще один сбой связанный с мощной атакой. Коды переболевших вернулись в исходное состояние, а те, кто прививался «Спутником Лайт» получили заморозку.

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Комментарии (4)

07A
Нет, нет , нет, честные антиваксеры заплатили конрупционерам! Что делать? Сдавайтесь, млеко, курка,яйко! Просто расскажите о медработниках, которые вас привели к преступлению, это зачтется!
Malyshev73
Удаляйте госуслуги. они не нужны
ДуремарСПб.
Через это новое приложение и настигнет нас всех статья об оскорблении чувств вОрующих.
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