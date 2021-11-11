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В Минцифры заявили о «самой мощной» кибератаке на сайт госуслуг

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Второй день подряд хакеры атакуют портал «Госуслуги». Об этом 11 ноября сообщает Министерство цифрового развития.

В министерстве уточнили, что это «самая мощная» кибератака за все время существования портала. Портал, по наблюдениям «Фонтанки», функционирует. Однако некоторые пользователи сообщают, что при общении с ботом им рассказывают, что «коронавируса не существует».

«11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал. Отдельным объектом атаки являлся робот Макс. Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций. Служба информационной безопасности госуслуг переведена на усиленный режим работы», — цитирует Минцифры ТАСС.

Ранее сообщалось о сбое, после которого у многих пользователей срок действия сертификата о вакцинации сократился в два раза.

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Комментарии (9)

Ref
Срок действия моих сертификатов то увеличивался, а теперь сократился и два объединили в один...
aborigenSPB
В нынешних реалиях народная поговорка звучит так: плохому танцору хакеры мешают:))
dimas062
Он и без кибератак работает "так себе". Кто взял на себя ответственность за атаку?
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