В Минцифры заявили о «самой мощной» кибератаке на сайт госуслуг

Второй день подряд хакеры атакуют портал «Госуслуги». Об этом 11 ноября сообщает Министерство цифрового развития.

В министерстве уточнили, что это «самая мощная» кибератака за все время существования портала. Портал, по наблюдениям «Фонтанки», функционирует. Однако некоторые пользователи сообщают, что при общении с ботом им рассказывают, что «коронавируса не существует».

«11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал. Отдельным объектом атаки являлся робот Макс. Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций. Служба информационной безопасности госуслуг переведена на усиленный режим работы», — цитирует Минцифры ТАСС.