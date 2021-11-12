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В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

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В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте. Они будут действовать как минимум до июня следующего года

Законопроекты о QR-кодах на транспорте внесены в Госдуму

В Госдуму направлены законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Об этом 12 ноября сообщается на официальном сайте правительства.

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Всего законопроектов два. Первый документ — «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»» — предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации. Только до 1 февраля их сможет заменить отрицательный ПЦР-тест.

«Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти», — уточнили в правительстве.

Аптеки, продовольственные магазины и торговые точки с товарами первой необходимости можно будет посещать без каких-либо документов. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Второй документ — законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»» — будет регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

«До даты, которую своим нормативным актом установит Правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста», — подчеркнули в правительстве.

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Комментарии (7)

DimDimych
А кто будет проверять коды в транспорте?
alexpv
А про Конституции да, верно подмечено, не осталось и листа, об который еще не подтерлись бы в Роспотребназдоре, местные власти или депутаты.
VKuser199962806
Т.е. я правильно понимаю, что медицинские аспекты здоровья огромной страны, будут решать голосованием такие крупные специалисты в медицине, как космонавт Терешкова, спортсмен Валуев и баптист Милонов?
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