Комздрав: Работодатель не имеет права отстранять сотрудника за отказ от прививки, если тот переболел в последние полгода

«В настоящее время указано в методических рекомендациях, что повторная вакцинация осуществляется через полгода. Естественно, работодатель не имеет никакого права требовать от работника, чтобы тот вакцинировался раньше данного срока. Поэтому, естественно, если необходим, чтобы убедить работодателя, какой-то документ, то им может являться медотвод, который выдается врачебной комиссией», — сказал он.



Глава комздрава выразил уверенность, что врачи не будут отказывать в медотводе переболевшим. «Никто из медицинских работников, уверен в этом, не будет поступать иначе. Он, естественно, будет руководствоваться инструкцией к лекарственному препарату и методическими рекомендациями», — отметил Лисовец.

