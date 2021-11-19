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Комздрав: Работодатель не имеет права отстранять сотрудника за отказ от прививки, если тот переболел в последние полгода

Люди, которые переболели COVID-19 в последние полгода, могут получить официальный медотвод от вакцинации, чтобы избежать отстранения от работы. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции глава комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец 19 ноября.

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«В настоящее время указано в методических рекомендациях, что повторная вакцинация осуществляется через полгода. Естественно, работодатель не имеет никакого права требовать от работника, чтобы тот вакцинировался раньше данного срока. Поэтому, естественно, если необходим, чтобы убедить работодателя, какой-то документ, то им может являться медотвод, который выдается врачебной комиссией», — сказал он.

Глава комздрава выразил уверенность, что врачи не будут отказывать в медотводе переболевшим. «Никто из медицинских работников, уверен в этом, не будет поступать иначе. Он, естественно, будет руководствоваться инструкцией к лекарственному препарату и методическими рекомендациями», — отметил Лисовец.

Читатели «Фонтанки» сообщали, что им удается получить медотвод, даже если они болели COVID-19 без обращения к врачу, предоставляя в качестве доказательства справку о наличии антител.

Ранее Роспотребнадзор потребовал у предприятий ряда сфер вакцинировать 80 % сотрудников. При этом переболевшие и обладатели медотводов должны поместиться в 20 %, комментировали в санитарном ведомстве.

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Комментарии (17)

Nik_Tar
Зачем просить медотвод , если есть qr-код? Чтобы в очереди постоять?
А13579
Имеет право... Не имеет право... А существует ли оно, это право? Или оно пало первой жертвой ковида?
Static
У нас доплачивают хорошо за прививку, поэтому прививаются все.
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