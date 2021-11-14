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Сборная России проиграла Хорватии, лишившись первого места и прямого выхода на ЧМ-2022

Поражением сборной России по футболу завершился решающий матч отборочного этапа чемпионата мира-2022 против Хорватии. Матч проходил в Сплите 14 ноября.

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Российская команда уступила со счетом 0:1. Единственный гол в игре в собственные ворота срезал защитник Федор Кудряшов на 81 минуте встречи.

Таким образом, Хорватия обошла сборную России в турнирной таблице на одно очко, заняла итоговое первое место и отобралась на чемпионат мира напрямую. Отечественная команда расположилась на второй строчке, и теперь ей предстоят стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира.

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Комментарии (25)

zonnek
Вот неожиданность то!!! Кривоногие они везде кривоногие.
VKuser551257745
было бы круто сыграть с Финляндией в стыковом матче
262126571
Команда дармоедов-мультимиллионеров сыграла в своем стиле. Будут ждать достойных соперников типа Гибралтара или Фарерских островов.
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