Сборная России проиграла Хорватии, лишившись первого места и прямого выхода на ЧМ-2022

Российская команда уступила со счетом 0:1. Единственный гол в игре в собственные ворота срезал защитник Федор Кудряшов на 81 минуте встречи.
SLEET 153, [14 ноя. 2021 в 18:46]— John (@JohnWyurij) November 14, 2021
Хорватия - Россия - 1:0
Кудряшов сделал то, что не смогла сделать вся хорватская сборная
Croatia - Russia - 1: 0
Kudryashov did what the entire Croatian team could not do….. pic.twitter.com/FX7Za0de2t
Таким образом, Хорватия обошла сборную России в турнирной таблице на одно очко, заняла итоговое первое место и отобралась на чемпионат мира напрямую. Отечественная команда расположилась на второй строчке, и теперь ей предстоят стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира.