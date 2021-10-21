FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +6
71.06р82.62р
ТЕМА ДНЯ

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Они просто плохо представляют, с кем связались». Невзоров отправляется в «крестовый поход» против священников-педофилов

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить один из выпусков авторской программы публициста Александра Невзорова. Его «Наповал», считает регулятор, возбуждает социальную рознь по отношению к христианским священнослужителям.

5
Печать
Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» / Архив
ПоделитьсяПоделиться

Выпуск № 69 еженедельной программы «Наповал» вышел 11 октября. В нем Александр Невзоров комментирует события предшествовавших семи дней. Внимания создателя «600 секунд» удостоились, в частности, авария с участием автомобиля Ксении Собчак, актер Дмитрий Певцов в Госдуме и медаль Саратовской митрополии «Спас Нерукотворный» III степени, которой был награжден начальник местного УФСИН полковник Федотов. Тот самый Федотов, в тюремной больнице которого пытали заключенных. Известный своей нетерпимостью к религии Александр Невзоров подробнее остановился на теме педофилии и священнослужителей. Теперь ролик должен быть удален с сайта «Эха Москвы», но пока остается на YouTube-канале Невзорова, где на момент публикации его посмотрели 853 000 раз.

В кратком разговоре с «Фонтанкой» Александр Невзоров с удовлетворением отметил, что на этот раз его публицистическая стрела попала противнику в яблочко. С решением Роскомнадзора не согласен, на сегодняшнее предупреждение намерен ответить серией доказательных публикаций. «Коль скоро они сами развязали войну, то будут получать всё подробно и в красках», — сказал он.

— Александр Глебович, у меня, по сути, один вопрос. Почему только этот ролик, почему именно сейчас? Вы по три раза в неделю в разных ипостасях проходитесь по христианским ценностям.

— Там ничего не сказано о христианских ценностях, речь идет только о попах. Они, спасибо им огромное, наметили и рассказали, где у них находится самая больная точка. Знаете, что самое тяжкое в профессии снайпера? Ты никогда не уверен, попал или нет, потому что на больших расстояниях не слышно крика, а если убиваешь наповал, не слышно вообще ничего. А здесь раздался крик боли.

— Наповал.

— В материале было два важных момента. Первый: рассказ о том, что тому самому главному над пыточной колонией, где занимались этими шваберными забавами, церковь давала церковные ордена, по-моему, «Спас Нерукотворный» или что-то в этом духе. Второй момент: разговор о педофилии с его потенциалом на примере Франции. Маленькая Франция с ничтожным количеством приходов умудрилась обработать, по разным данным, от 200 до 330 тысяч мальчиков — с участием келейников, алтарников или без таковых. Эта тема для них больная, потому что они понимают, что это — действительно слабое место.

Обратите внимание, в постановлении удалить материал, направленном «Эху Москвы», нет ни слова о том, что эта информация недостоверная. Они знают, что она достоверная, есть даже видео в хронике, как … палача награждают церковными орденами. Есть абсолютно проверенные международные материалы по педофилии во Франции, есть абсолютно проверенные российские материалы по всем десяткам судебных процессов о педофилии и участии попов в этих скандалах и уголовных делах. Они не отрицают, а говорят: да, это так, но нам это очень не нравится. Следовательно, вообще никто не должен об этом знать.

— Они считают, что это разжигает рознь по религиозному признаку.

— Не по религиозному, а «к социальной группе священнослужителей».

— «Возбуждает социальную рознь по отношению к группе лиц, выделяемых по религиозному признаку, а именно к христианским священнослужителям» (цитата из предупреждения Роскомнадзора. — Прим. ред.).

— Совершенно верно. Здесь возникает вопрос: педофилия явление омерзительное, в определенных местах у ребенка риск быть «отпедофилированным» значительно выше, просто на основании материалов, которыми мы располагаем. И здесь, вероятно, моя профессия, как я ее понимаю, обязывает меня об этом сказать. Это всего-навсего профессиональная обязанность. До поры до времени я вел себя предельно деликатно. Если я чем-то занимаюсь, то основательно: мне удается доставать и материалы следствия, и материалы суда, и там настолько омерзительные красноречивые подробности. Это даже не та мерзкая бытовая педофилия, где нажрались и затащили в парадную девочку или мальчика. Нет, это педофилия идеологизированная, провонявшая ладаном и окутанная массой высоких словес. Эта педофилия — о полном использовании своего положения, это воздействие на детские мозги с помощью своего чина, сана, священных так называемых книжек. Это все пропахло елеем. Даже повидав много чего, поработав с криминальной хроникой, не блюя, пересказывать подробности этих следственных материалов невозможно.

Коль скоро они сами развязали войну, то будут получать всё подробно и в красках. Я преодолею отвращение и соберу всё, что у меня есть. Поднимаем знамя.

— Следующее предупреждение от РКН должно, по сути, прийти ещё и к вам.

— Подозреваю, что наш маленький сайтик их не очень волнует.

— Ничего себе маленький, у вас на YouTube больше миллиона подписчиков.

— Если придет, будем как-то бодаться. Это вот коллективное — закон они не нарушили, но нам это очень не нравится. И какой-то хрен решает судьбу материала, который, безусловно, должен быть известен, услышан и увиден. Его и так уже посмотрело порядка миллиона человек минимум, только у нас. Мы всю жизнь на этой войне, они просто плохо представляют, с кем связались.

— Должны бы понимать. Со своего канала вы этот ролик удалять, конечно, не будете?

— Нет, не буду.

— А если придет указание РКН?

— Значит, тогда буду судиться с РКН. То, что делает РКН, — это произвол, они существенно нарушают свои полномочия, выходят за границы того, что им позволяет делать закон. Просто на основании «знаете, нам не нравится» никто ничего никогда не удаляет.

— В начале нашего разговора вы справедливо отметили, что за окном беспросветная мгла…

— Беспросветная, и никого не волнует ни логика, ни справедливость, ни право. У нас нет прав, но есть зубы и когти.

— А еще есть практика возбуждать уголовные дела по таким поводам.

— Верно, но если тут начинать бояться, то лучше уж взять и самозакопаться где-нибудь на южном кладбище. Я не помню случаев, когда начинал бояться.

— А «Эхо Москвы» не начинает бояться?

— При всех пассажах и возможных недовольствах, это все равно мощный островок свободы. Именно поэтому они должны вести себя предельно аккуратно. Я, разумеется, на них не обижен.

Беседовала Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» / Архив
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

BobCat2
Фактически Невзоров, в отличии от Навального, никаких новых фактов сам не генерирует - он творчески комментирует и передаёт то, что было в открытых СМИ. Эдакий антипод Соловьева. Поэтому предьявить ему то, что он специально возбуждает у кого-то что-то будет проблематично. Но у нас могут… зато поглядим на его ресурс административный, если он есть.
polushkin.konstantin
О, швабровики затейники решили на Невзорова наехать... Невзоров это вам не просто так. Скоро начнётся ад! Александр Глебович, не сдавайтесь. Если что пару покрышек уже присмотрел.
VKuser4069393
Глебыч, тут вам не Ватикан. На дыбе распинать не станут, чай не при царе Иване живем, но пятки подпалят.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний