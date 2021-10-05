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Глава саратовского УФСИН покидает пост после скандала с заключенными, которых могли насиловать палкой в тюремной больнице

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Начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке — вероятно, из-за резонансной истории с возможными пытками заключенных в тюремной больнице. Об этом 5 октября со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

Собеседник издания уточнил, что Федотов находится в отпуске, из которого может уже не вернуться на работу. Официальным подтверждением «Интерфакс» пока не располагает.

Ранее саратовский омбудсмен заявила, что не получала жалоб на пытки от пациентов местной тюремной больницы. «Обращения были, но тематика их и содержание совершенно иные, чем затронутые в публикации», — отметила она.

Напомним, ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео якобы из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове. Судя по дате, оно было сделано в феврале 2020 года. В кадре мужчина, привязанный к кровати, лежит на спине, а его ноги задраны кверху, лицо прикрыто белой тканью. Возле него несколько человек, один из которых насилует его длинной палкой. После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. Видео также прокомментировали в Кремле.

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Комментарии (5)

Uber_33
Что здесь кого удивило? Или возмутило? Новость увидели? Это Россия!
Клаустрофобик
Офицеры , офицеры -садисты и насильники.
SlawaPiter
А что в иных областях используют иные "инструменты"?
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