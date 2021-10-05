Глава саратовского УФСИН покидает пост после скандала с заключенными, которых могли насиловать палкой в тюремной больнице

Начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке — вероятно, из-за резонансной истории с возможными пытками заключенных в тюремной больнице. Об этом 5 октября со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».



Собеседник издания уточнил, что Федотов находится в отпуске, из которого может уже не вернуться на работу. Официальным подтверждением «Интерфакс» пока не располагает.



Ранее саратовский омбудсмен заявила, что не получала жалоб на пытки от пациентов местной тюремной больницы. «Обращения были, но тематика их и содержание совершенно иные, чем затронутые в публикации», — отметила она.

