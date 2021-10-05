Прокуратура и ФСИН проверяют подлинность видео, на котором заключенного насилуют палкой. Кремль в курсе

Прокуроры выяснят, соблюдаются ли права осужденных в Саратовской области, своих проверяющих в регион отправил центральный аппарат ФСИН. Поводом для визита стало видео, на котором мужчину насилуют длинной палкой.

Видеозапись оказалась в распоряжении проекта Gulagu.net, который не первый раз сообщает о пытках заключенных в российских колониях и изоляторах. На этот раз утверждается, что запись была сделана в туберкулезной больнице ФСИН в Саратове. Судя по дате, сделана она была в феврале 2020 года. Видео было опубликовано в Сети накануне порталом «Вот так». В кадре мужчина, привязанный к кровати, он лежит на спине, а его ноги задраны кверху, лицо прикрыто белой тканью. Возле него несколько человек, один из которых насилует его длинной палкой.