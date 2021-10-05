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Прокуратура и ФСИН проверяют подлинность видео, на котором заключенного насилуют палкой. Кремль в курсе

Видео с пыткой заключенного якобы было снято в тюремной больнице в Саратове

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Прокуроры выяснят, соблюдаются ли права осужденных в Саратовской области, своих проверяющих в регион отправил центральный аппарат ФСИН. Поводом для визита стало видео, на котором мужчину насилуют длинной палкой.

Видеозапись оказалась в распоряжении проекта Gulagu.net, который не первый раз сообщает о пытках заключенных в российских колониях и изоляторах. На этот раз утверждается, что запись была сделана в туберкулезной больнице ФСИН в Саратове. Судя по дате, сделана она была в феврале 2020 года. Видео было опубликовано в Сети накануне порталом «Вот так». В кадре мужчина, привязанный к кровати, он лежит на спине, а его ноги задраны кверху, лицо прикрыто белой тканью. Возле него несколько человек, один из которых насилует его длинной палкой.

После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. Видео прокомментировали в Кремле — по словам Пескова, сначала надо установить подлинность «этих материалов» и, если она подтвердится, провести «серьезное разбирательство».

Минувшим летом ФСБ и ФСИН требовали заблокировать сайт Gulagu.net.

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Комментарии (19)

Хорошъ
И рядом новость "Немецкий суд освободил из-под стражи 96-летнюю секретаршу концлагеря Штутгоф. Обвиняемая в массовых убийства пыталась сбежать"
Петр Сидорович
"Прокуроры выяснят, соблюдаются ли права осужденных в Саратовской области, своих проверяющих в регион отправил центральный аппарат ФСИН. Поводом для визита стало видео, на котором мужчину насилуют длинной палкой." - как понимать? Соблюдались ли права человека при изнасиловании? Как вопрос поставишь, так ответ и получишь. Конечно права соблюдались, его насиловали палкой продезенфицированной.
Владислав М
Видимо всё это извращение и мерзость крышуется на самом верху. Сейчас начнут прятать концы и делать честные лица.
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