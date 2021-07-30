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ФСБ и ФСИН требуют заблокировать в России сайт правозащитного центра Gulagu.net

Роскомнадзор направил письмо о блокировке сайта организации, которая расследовала нарушения в пенитенциарной системе. В документе говорится, что закрыть доступ требуют ФСБ и ФСИН.

О письме Роскомнадзора 30 июля в своем Facebook сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он отметил, что Федеральные службы — безопасности и исполнения наказаний — несколько лет пытались помешать работе сайта.

Случившееся Осечкин назвал «агонией тоталитарного режима», который желает запретить россиянам узнавать о коррупции, пытках в тюрьмах. На момент выхода публикации «Фонтанки» сайт доступен для пользователей.

«Коррупционеры и садисты нас боятся и пытаются (неумело) противодействовать нам, боятся наших независимых расследований и разоблачений их страшных преступлений», — подчеркнул Осечкин и добавил, что намерен подать иск в Европейский суд по правам человека, так как считает блокировку незаконной и политической.

Правозащитный проект Gulagu.net направлен на защиту прав заключённых, а также подследственных и подсудимых, которые содержатся под стражей. В мае 2021 года основатель Владимир Осечкин заявил, что центр приостанавливает свою деятельность на территории России и вывозит из страны сотрудников в целях обеспечения.

Поводом стал инцидент с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, самолёт с которым посадили в Минске. Протасевич был задержан спецслужбами, а позже арестован по подозрению в организации массовых беспорядков в Белоруссии.

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Комментарии (5)

Василий Марущак
уже заблочен
nuga
Радары на улицы,учения Росгвардии,закрытие сайта,закон о ГО,вакцинация,цифровизация,нейтрализованные шаман и схигумен.
Иван 2пырьев
ну заведи туда другой домен
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