ФСБ и ФСИН требуют заблокировать в России сайт правозащитного центра Gulagu.net

О письме Роскомнадзора 30 июля в своем Facebook сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Он отметил, что Федеральные службы — безопасности и исполнения наказаний — несколько лет пытались помешать работе сайта.

Случившееся Осечкин назвал «агонией тоталитарного режима», который желает запретить россиянам узнавать о коррупции, пытках в тюрьмах. На момент выхода публикации «Фонтанки» сайт доступен для пользователей.

«Коррупционеры и садисты нас боятся и пытаются (неумело) противодействовать нам, боятся наших независимых расследований и разоблачений их страшных преступлений», — подчеркнул Осечкин и добавил, что намерен подать иск в Европейский суд по правам человека, так как считает блокировку незаконной и политической.