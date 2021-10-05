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Омбудсмен не получала жалоб от пациентов тюремной больницы под Саратовом, где заключённых могли насиловать палкой

Заключённые в тюремной больнице не жаловались на пытки саратовскому омбудсмену

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От заключённых, находящихся на лечении в тюремной больнице в Саратовской области, не поступало жалоб на пытки со стороны сотрудников. Об этом со ссылкой на регионального уполномоченного по правам человека Надежду Сухову 5 октября сообщает «Интерфакс».

Саратовский омбудсмен отметила, что 30 сентября сама посетила ОТБ-1 и побеседовала с находящимися там на лечении осуждёнными, в том числе и на личном приеме. «Обращения были, но тематика их и содержание совершенно иные, чем затронутые в публикации», — заявила Сухова.

«Появившаяся в интернет-изданиях видеопубликация о насилии и пытках в ОТБ -1 УФСИН по Саратовской области содержит серьёзную информацию, указывающую на уголовно-наказуемые деяния. Она требует тщательных уголовно-процессуальных проверок, а не комментариев», — подчеркнула саратовский омбудсмен.

Напомним, ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео якобы из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове. Судя по дате, оно было сделано в феврале 2020 года. В кадре мужчина, привязанный к кровати, лежит на спине, а его ноги задраны кверху, лицо прикрыто белой тканью. Возле него несколько человек, один из которых насилует его длинной палкой. После публикации в регион поехали с проверкой из Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСИН. Видео также прокомментировали в Кремле.

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Комментарии (10)

Pilat
Помню у нас в части, еще при СССР, тоже приезжали с проверкой из военной прокуратуры.
Типа расскажите нам без свидетелей и офицеров, есть ли жалобы....
Но дурных не нашлось.
dragvs
Прикольно т.е. тебя могут в любой момент изнасиловать или убить в тюрьме, а ты должен поверить какой-то обмудсменше и пожаловаться?
Stargazer_5e4cc3b703773
А что она вообще получала, кроме зарплаты?
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