Омбудсмен не получала жалоб от пациентов тюремной больницы под Саратовом, где заключённых могли насиловать палкой

От заключённых, находящихся на лечении в тюремной больнице в Саратовской области, не поступало жалоб на пытки со стороны сотрудников. Об этом со ссылкой на регионального уполномоченного по правам человека Надежду Сухову 5 октября сообщает «Интерфакс».



Саратовский омбудсмен отметила, что 30 сентября сама посетила ОТБ-1 и побеседовала с находящимися там на лечении осуждёнными, в том числе и на личном приеме. «Обращения были, но тематика их и содержание совершенно иные, чем затронутые в публикации», — заявила Сухова.

