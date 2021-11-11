Казанская епархия запустила услугу по вызову священников к пациентам «красной зоны»

«Провести службу священники могут как в палате, так и в реанимации. Однако сначала родственники пациента должны получить разрешение у лечащего врача», — говорится в сообщении, опубликованном 11 ноября на сайте Казанской епархии.

В Казани открылась «горячая линия» для вызова священнослужителя в «красную зону» ковидных стационаров.

«Священнослужители, которые окормляют пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, ознакомлены с санитарными нормами и правилами пребывания в «красных зонах». Они знают, как правильно надевать и носить защитный костюм, как вести себя с больными. Препятствий для совершения таинств в отделениях, где лежат люди с диагнозом COVID-19, нет. Священник может причастить больных, находящихся в сознании. Пациентов, находящихся в коматозном состоянии, можно соборовать кратким чином», — приводит сайт епархии слова руководителя отдела по взаимодействию с медучреждениями иеромонаха Романа (Модин).

Уточняется, что все вопросы, связанные с посещением священнослужителями конкретного медицинского учреждения, можно задать, позвонив по телефону горячей линии с 7 утра до полуночи.



В августе этого года Минздрав РФ разработал методические рекомендации для региональных министерств, благодаря которым врачи получили право обеспечить допуск добровольцев к больным. К категории добровольцев относятся также и священники, уточняется на сайте Казанской епархии.

