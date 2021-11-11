«Угрожал прострелить ноги». В храме под Всеволожском воюют старожилы и настоятель, не поделившие влияние

Как следует из рапорта батюшки епископу, младшему из братьев не понравилась идея отремонтировать престол — стол для совершения таинств в середине алтаря. Оказалось, что он не был прикреплен к гранитному полу, и Ефим якобы пообещал «прострелить ноги любому», кто посмеет что-то с этим делать.

Как пишет 11 ноября 47news, храм святителей Геннадия и Евфимия построили в 1997 году на деньги «Казачьего общества «Станица Ермак», атаманом которого был Геннадий Бахуров. Его сыновья, Ефим и Геннадий, остаются при приходе и сейчас. С ними и поссорился иерей Константин Горбунов, которого назначили настоятелем церкви в конце сентября.

«Полагаю, что подобное поведение Ефима Бахурова представляло опасность для сохранности находящихся на Престоле Святых Даров, Антиминса и Святого Мира», — отметил иерей.



Также, по словам батюшки, старший из братьев советовал ему «прекратить играть в настоятеля», «не влезать и не вникать», потому что он тут «временно», а они — «постоянно». Горбунов заявляет, что у него нет печати, бланков и приходских документов, на окнах в храме нет ручек, а на двери — таблички с указанием церковной юрисдикции. И вообще фактически всем имуществом якобы управляют братья Бахуровы через казачье общество.



По словам Геннадия, епископу был отправлен и другой рапорт — о профнепригодности настоятеля. Якобы так считают прихожане, сомневаясь в способностях батюшки как управленца, а еще беспокоясь о его психическом здоровье.



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