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«Угрожал прострелить ноги». В храме под Всеволожском воюют старожилы и настоятель, не поделившие влияние

Конфликт между настоятелем и прихожанами разрастается в храме под Всеволожском

В храме под Всеволожском идет конфликт, разобраться в котором просят епископа Выборгского и Приозерского Игнатия. Батюшка жалуется на брань и угрозы от старожилы прихода, а тот, в свою очередь, просит избавить церковь от «профнепригодного» настоятеля.

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Как пишет 11 ноября 47news, храм святителей Геннадия и Евфимия построили в 1997 году на деньги «Казачьего общества «Станица Ермак», атаманом которого был Геннадий Бахуров. Его сыновья, Ефим и Геннадий, остаются при приходе и сейчас. С ними и поссорился иерей Константин Горбунов, которого назначили настоятелем церкви в конце сентября.

Как следует из рапорта батюшки епископу, младшему из братьев не понравилась идея отремонтировать престол — стол для совершения таинств в середине алтаря. Оказалось, что он не был прикреплен к гранитному полу, и Ефим якобы пообещал «прострелить ноги любому», кто посмеет что-то с этим делать.

«Полагаю, что подобное поведение Ефима Бахурова представляло опасность для сохранности находящихся на Престоле Святых Даров, Антиминса и Святого Мира», — отметил иерей.

Также, по словам батюшки, старший из братьев советовал ему «прекратить играть в настоятеля», «не влезать и не вникать», потому что он тут «временно», а они — «постоянно». Горбунов заявляет, что у него нет печати, бланков и приходских документов, на окнах в храме нет ручек, а на двери — таблички с указанием церковной юрисдикции. И вообще фактически всем имуществом якобы управляют братья Бахуровы через казачье общество.

По словам Геннадия, епископу был отправлен и другой рапорт — о профнепригодности настоятеля. Якобы так считают прихожане, сомневаясь в способностях батюшки как управленца, а еще беспокоясь о его психическом здоровье.

Подробнее об этом противостоянии читайте на 47news.

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Комментарии (3)

VKuser4069393
Так кто кого окормляет?
hal9000
Старо как мир...Со своим уставом в чужой монастырь не ходят...)
VKuser55856365
фраза про отношения жабы с гадюкой тут очень к месту
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