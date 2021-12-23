«Дорогой Следственный комитет! Засунь себе…» Артемий Лебедев отреагировал на проверку его слов о мощах

После поста о почитании мёртвых Артемия Лебедева ждут в Следственном комитете на беседу о чувствах верующих. Дизайнер ответил на приглашение в своём телеграм-канале 23 декабря.
Лебедев опубликовал эпистолярный вызов в СК, подписанный в Пресненском межрайонном следственном отделе Москвы два дня назад. Причина — пост в телеграм-канале от 17 декабря, который дизайнер посвятил мощам. Он выразил недоумение излишним, на его взгляд, почитанием усопших вождей в мавзолеях и мощей святых. Цитировать не позволяет цензура.
«Опубликованы нецензурные высказывания о святых мощах». — резюмировано в документе.
Ответил Лебедев в том же ключе и предложил СК задуматься о критериях святости крещении Руси и научном атеизме. «Дорогой Следственный комитет! Засунь себе…» — завершает обращение к ведомству дизайнер, перечисляя мощи всех святых на свете, включая половой орган Зевса.