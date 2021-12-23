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«Дорогой Следственный комитет! Засунь себе…» Артемий Лебедев отреагировал на проверку его слов о мощах

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После поста о почитании мёртвых Артемия Лебедева ждут в Следственном комитете на беседу о чувствах верующих. Дизайнер ответил на приглашение в своём телеграм-канале 23 декабря.

Лебедев опубликовал эпистолярный вызов в СК, подписанный в Пресненском межрайонном следственном отделе Москвы два дня назад. Причина — пост в телеграм-канале от 17 декабря, который дизайнер посвятил мощам. Он выразил недоумение излишним, на его взгляд, почитанием усопших вождей в мавзолеях и мощей святых. Цитировать не позволяет цензура.

«Опубликованы нецензурные высказывания о святых мощах». — резюмировано в документе.

Ответил Лебедев в том же ключе и предложил СК задуматься о критериях святости крещении Руси и научном атеизме. «Дорогой Следственный комитет! Засунь себе…» — завершает обращение к ведомству дизайнер, перечисляя мощи всех святых на свете, включая половой орган Зевса.

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Комментарии (11)

alex_k
глупый Лебедев, а после смерти в ад пойдет
СпортивнаяДевушка
Чё-то не поняла: ленин - теперь тоже святой?, мощи - теперь как ленин?, или это просто "два в одном"? А следственному комитету, если будут постами в телеге заниматься - надо штат увеличить раз в 10, а то и в 100..
А вообще какой маразм твориться стал....
И, да, - Лебедева - уважаю!
Пугог
Нормальным людям давно нет дела до этого ...
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