«Дорогой Следственный комитет! Засунь себе…» Артемий Лебедев отреагировал на проверку его слов о мощах

После поста о почитании мёртвых Артемия Лебедева ждут в Следственном комитете на беседу о чувствах верующих. Дизайнер ответил на приглашение в своём телеграм-канале 23 декабря.



Лебедев опубликовал эпистолярный вызов в СК, подписанный в Пресненском межрайонном следственном отделе Москвы два дня назад. Причина — пост в телеграм-канале от 17 декабря, который дизайнер посвятил мощам. Он выразил недоумение излишним, на его взгляд, почитанием усопших вождей в мавзолеях и мощей святых. Цитировать не позволяет цензура.

