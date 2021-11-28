Московского епископа отстранили от руководства монастырём после того, как он ударил священника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно освободил от руководства Андреевским ставропигиальным мужским монастырём епископа Мытищинского Феофилакта. Соответствующее распоряжение от 27 ноября опубликовано на сайте Московской городской епархии.



Причину такого решения в РПЦ не уточняют, однако по данным РИА Новости, отстранение епископа Феофилакта произошло после появления в соцсетях видео, на котором он замахивается и бьёт одного из священников во время богослужения. Как утверждает автор ролика, действие происходит в Андреевском мужском монастыре в Москве, который викарий патриарха епископ Мытищинский Феофилакт (Моисеев) возглавляет с 2013 года.

