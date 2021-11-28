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Московского епископа отстранили от руководства монастырём после того, как он ударил священника

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно освободил от руководства Андреевским ставропигиальным мужским монастырём епископа Мытищинского Феофилакта. Соответствующее распоряжение от 27 ноября опубликовано на сайте Московской городской епархии.

Причину такого решения в РПЦ не уточняют, однако по данным РИА Новости, отстранение епископа Феофилакта произошло после появления в соцсетях видео, на котором он замахивается и бьёт одного из священников во время богослужения. Как утверждает автор ролика, действие происходит в Андреевском мужском монастыре в Москве, который викарий патриарха епископ Мытищинский Феофилакт (Моисеев) возглавляет с 2013 года.

«Временно приостановить исполнение преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря, помощника первого викария Святейшего Патриарха по г. Москве, управляющего Юго-Западным викариатством г. Москвы, поручив временное управление обителью высокопреосвященнейшему митрополиту Каширскому Феогносту, а временное управление викариатством — преосвященному епископу Верейскому Пантелеимону», — говорится в сообщении.

Официальных комментариев от РПЦ по этому поводу пока не последовало.

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Комментарии (3)

Grend
Это оскорбляет чувства верующих
тов
Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его
(Мф. 10:34–36).
Денеб
У попов кулачные разборки начались..... Видимо, конец света близко.......
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