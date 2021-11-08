Священника и звонаря из ЕАО отправили в колонию за растление 53 мальчиков

Священника из Еврейской автономной области приговорили к 18 годам колонии строгого режима, а его помощника-звонаря — к 12. Их признали виновными по делу о растлении 53 мальчиков за 12 лет, сообщает 8 ноября РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.



Иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) задержали и отстранили от службы в 2019 году — после наводки местной жительницы, заподозрившей неладное в поведении настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет. При обыске у священника нашли коллекцию «предметов далеко не духовного предназначения», также выяснилось, что в растлении участвовал звонарь Сергей Моос.

