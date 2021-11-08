Священника и звонаря из ЕАО отправили в колонию за растление 53 мальчиков

Священника из Еврейской автономной области приговорили к 18 годам колонии строгого режима, а его помощника-звонаря — к 12. Их признали виновными по делу о растлении 53 мальчиков за 12 лет, сообщает 8 ноября РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
Иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) задержали и отстранили от службы в 2019 году — после наводки местной жительницы, заподозрившей неладное в поведении настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет. При обыске у священника нашли коллекцию «предметов далеко не духовного предназначения», также выяснилось, что в растлении участвовал звонарь Сергей Моос.
«Суд приговорил бывшего священника к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью 8 лет с ограничением свободы на 2 года. Звонаря — к 12 годам колонии строгого режима с запретом 7 лет заниматься педагогической деятельностью и ограничением свободы на 2 года. Их обвиняют в растлении 53 несовершеннолетних мальчиков. У священника — 51 эпизод, а у звонаря — 5 преступлений, два из которых совершены совместно с ним», — рассказала собеседница агентства.
Подсудимые признали вину частично. Спиридона осудили по статьям о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК РФ), половом сношении и иных развратных действиях с лицом младше 16 лет (ст. 134 УК РФ), вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественные действия (ст. 151 УК РФ) и другим. Звонаря — по ст. 132 УК РФ за несколько эпизодов.