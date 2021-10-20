Совбез РФ выступил за ужесточение информационного контроля в целях борьбы с фейками

Принять дополнительные меры по контролю публикуемой в Интернете информации в целях борьбы с фейками предлагает Совет безопасности РФ. Инициатива появилась после рассмотрения вопросов противодействия распространению в Сети заведомо ложной информации, наносящей ущерб нацбезопасности страны, которые изучал научный совет Совбеза РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

«Предложено усилить персональную ответственность владельцев и пользователей информационных ресурсов за размещение заведомо ложной информации, наносящей в условиях общей доступности ущерб безопасности и национальным интересам Российской Федерации», — цитирует 20 октября «Интерфакс» представителя СБ.

Для автоматизации мониторинга Сети и оперативного выявления источников распространения фейков в Совете безопасности обсуждается возможность создания «специализированных программно-аппаратных комплексов, в том числе с использованием систем искусственного интеллекта». «Эксперты Совета безопасности подчеркнули, что современный уровень развития информационных технологий существенно расширяет потенциальные масштабы распространения деструктивного контента, направленного на провоцирование различного рода угроз и устрашение населения, обеспечивает возможности для оказания дистанционного влияния на различные социальные группы», — сказал Аношин. Уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, была введена в РФ с 1 апреля 2020 года. В УК РФ появилась статья 207.1, которая предусматривает в качестве наказания штраф от 300 до 700 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, а также ограничение свободы на срок до трех лет.