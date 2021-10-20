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Совбез РФ выступил за ужесточение информационного контроля в целях борьбы с фейками

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Принять дополнительные меры по контролю публикуемой в Интернете информации в целях борьбы с фейками предлагает Совет безопасности РФ. Инициатива появилась после рассмотрения вопросов противодействия распространению в Сети заведомо ложной информации, наносящей ущерб нацбезопасности страны, которые изучал научный совет Совбеза РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

«Предложено усилить персональную ответственность владельцев и пользователей информационных ресурсов за размещение заведомо ложной информации, наносящей в условиях общей доступности ущерб безопасности и национальным интересам Российской Федерации», — цитирует 20 октября «Интерфакс» представителя СБ.

Для автоматизации мониторинга Сети и оперативного выявления источников распространения фейков в Совете безопасности обсуждается возможность создания «специализированных программно-аппаратных комплексов, в том числе с использованием систем искусственного интеллекта».

«Эксперты Совета безопасности подчеркнули, что современный уровень развития информационных технологий существенно расширяет потенциальные масштабы распространения деструктивного контента, направленного на провоцирование различного рода угроз и устрашение населения, обеспечивает возможности для оказания дистанционного влияния на различные социальные группы», — сказал Аношин.

Уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, была введена в РФ с 1 апреля 2020 года. В УК РФ появилась статья 207.1, которая предусматривает в качестве наказания штраф от 300 до 700 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, а также ограничение свободы на срок до трех лет.

Весной 2021 года в Госдуме уже говорили об ужесточении контроля за информацией, когда предлагали ввести уголовную ответственность с лишением свободы на срок до трёх лет за «распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на товары».

О том, как конкретно могут быть реализованы новые предложения Совбеза по контролю за информацией ради борьбы с фейками, пока не сообщается.

В сентябре в Совбезе РФ рассказывали о вмешательстве в парламентские выборы через информацию в соцсетях. В октябре в ведомстве заявили, что террористы уже используют больных коронавирусом для своих атак. Весной секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что США разместили лаборатории по разработке биологического оружия на границе с Россией.

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Комментарии (7)

mynine
Как сказал один умный человек, "кто что умеет делать, тот то и будет делать в ответ на любой внешний раздражитель".
Умеет плясать - будет плясать, умеет возбуждать уголовные дела - будет возбуждать, умеет ужесточать контроль - будет ужесточать.
Вне зависимости от того будут ли его действия хоть сколько-то разумной реакцией или нет и будет ли какой-то прок.
***_555
Будет Министерство Фейков.
nuga
главные фейки распространяет сама власть
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