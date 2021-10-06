Совбез РФ: Террористы используют больных коронавирусом для своих атак

Секретарь Совета безопасности РФ заявил, что в некоторых странах экстремисты специально хотели заразить гражданское население COVID-19.



«Уже отмечены попытки использования зараженных коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения», — рассказал Юрий Коков 6 октября в интервью «Российской газете».



По его словам, попытки использовать COVID-19 для атак на мирных граждан выявлены в Индии. Также в Тунисе злоумышленники хотели занести вирус в казармы местных силовиков.



Коков отметил, что во время пандемии экстремисты активизировали пропаганду по дискредитации усилий правительств по борьбе с COVID-19.

