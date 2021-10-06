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Совбез РФ: Террористы используют больных коронавирусом для своих атак

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Секретарь Совета безопасности РФ заявил, что в некоторых странах экстремисты специально хотели заразить гражданское население COVID-19.

«Уже отмечены попытки использования зараженных коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения», — рассказал Юрий Коков 6 октября в интервью «Российской газете».

По его словам, попытки использовать COVID-19 для атак на мирных граждан выявлены в Индии. Также в Тунисе злоумышленники хотели занести вирус в казармы местных силовиков.

Коков отметил, что во время пандемии экстремисты активизировали пропаганду по дискредитации усилий правительств по борьбе с COVID-19.

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Комментарии (24)

муматор
заговор! Кругом заговор! А ведь под эту марку можно много чего запретить.
266324145
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это дел.ать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
266301285
Какой идиот!!!
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