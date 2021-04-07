Патрушев: США могут разрабатывать биологическое оружие на границах с Россией и Китаем

У России есть основания полагать, что США разрабатывают биологическое оружие в лабораториях у российских и китайских границ. Об этом 7 апреля в интервью «Коммерсанту» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«В мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ. Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах», — сказал Патрушев.
Он добавил, что у России и ее китайских партнеров «возникают вопросы». А научные станции США, по его словам, «больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии». На вопрос журналиста, что с этим собираются делать российские власти, Патрушев ответил: «Будем работать с нашими партнерами, в первую очередь на постсоветском пространстве. Заключать с ними договоренности о сотрудничестве в сфере биологической безопасности».
Ранее в том же интервью «Коммерсанту» секретарь Совбеза РФ заявил, что у России нет планов вмешиваться в конфликт в Донбассе.