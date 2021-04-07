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Патрушев: США могут разрабатывать биологическое оружие на границах с Россией и Китаем

Секретарь Совбеза РФ заявил, что США разместили лаборатории по разработке биооружия на границе с Россией

У России есть основания полагать, что США разрабатывают биологическое оружие в лабораториях у российских и китайских границ. Об этом 7 апреля в интервью «Коммерсанту» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ. Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах», — сказал Патрушев.

Он добавил, что у России и ее китайских партнеров «возникают вопросы». А научные станции США, по его словам, «больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии». На вопрос журналиста, что с этим собираются делать российские власти, Патрушев ответил: «Будем работать с нашими партнерами, в первую очередь на постсоветском пространстве. Заключать с ними договоренности о сотрудничестве в сфере биологической безопасности».

Ранее в том же интервью «Коммерсанту» секретарь Совбеза РФ заявил, что у России нет планов вмешиваться в конфликт в Донбассе.

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Комментарии (8)

Урус-Баши
Бред Сивой Ко. Лаборатории-то зачем у границы ставить? Это всё равно, что столицу к границе перенести. Он где учился? Может, в армии не служил?
Riptide
Напомню, что в Форте-Детрик находится Армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида (Walter Reed Army Institute of Research, WRAIR) — крупнейшее биомедицинское научно-исследовательское учреждение, находящееся в ведении Министерства обороны США. Институт расположен в штате Мэриленд, к северу от Вашингтона, и является подчиненным подразделением Управления медицинских исследований и материально-технического обеспечения Армии США (USAMRMC). В составе института находятся следующие основные структурные подразделения со следующими специализациями:
Центр военной психиатрии и неврологии
Поведенческая биология
Взрывная нейротравма
Травма головного мозга Нейропротекция и нейроресурс
Военная психиатрия
Исследовательский переходный офис
Центр инфекционных заболеваний
Бактериальные заболевания
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Военная программа исследования ВИЧ в США (Проект Уолтер Рид в Университет Макерере, MUWRP)
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